Die Abgeordnete Hildegard Bentele führt die Berliner CDU in den Europawahlkampf. Die Vize-Fraktionsvorsitzende setzte sich am Samstag auf einer Landesvertreterversammlung überraschend mit 141 zu 90 Stimmen gegen den Bezirksstadtrat in Mitte, Carsten Spallek, durch.

Bentele reichte ihre Kandidatur für Listenplatz 1 erst kurz vor der Versammlung ein, der CDU-Landesvorstand hatte am Freitag Spallek als Spitzenkandidaten nominiert.

Die 42-Jährige, die aus Baden-Württemberg stammt, sitzt seit 2011 im Abgeordnetenhaus und ist Bildungsexpertin der Fraktion. Der bisherige Europaabgeordnete der Berliner CDU, Joachim Zeller (66), kandidierte nach zwei Legislaturperioden in Brüssel und Straßburg aus Altersgründen nicht noch einmal.



Die Wahl zum Europäischen Parlament findet in den 27 EU-Staaten vom 23. bis 26. Mai 2019 statt. In Deutschland wird am 26.Mai gewählt.