Die CDU-Fraktion im Berliner Abgeordnetenhaus verlangt von Justizsenator Dirk Behrendt (Grüne) Aufklärung über den Suizid eines Häftlings in der Justizvollzugsanstalt Plötzensee.

Erneute Kritik an Berliner Justiz

Behrendt solle am Mittwoch im Rechtsausschuss darlegen, wie sich ein Gefangener trotz angeordneter Überwachung umbringen konnte, teilte der rechtspolitische Fraktionssprecher Sven Rissmann (CDU) am Montag mit. Er warf der Justizverwaltung vor, eine in den Fall involvierte Ärztin zu beeinflussen, damit sie ihr Protokoll über den Insassen noch einmal "überdenke".

Ein Sprecher des Justizsenators wies die CDU-Darstellung zurück. Medizinische Anordnungen entsprächen im Justizvollzug lediglich einer Empfehlung. Die dortigen Verantwortlichen entschieden selbst, ob sie diesen folgen.