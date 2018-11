Zirkus darf trotz Tierschutzbedenken in Berlin gastieren

"Jedi" heißt das Flusspferd, an dessen Haltung sich die Berliner Innenverwaltung stört. Der Dickhäuter gehört gemeinsam mit weiteren Wildtieren zum "Circus Voyage". Dessen Gastspiel vor dem Berliner Olympiastadion war verboten worden. Jetzt ist es wieder erlaubt.

Nach derzeitigem Stand wird der "Circus Voyage" mit seinen unter anderen zwei Giraffen, vier Elefanten und einem Flusspferd vom 14. Dezember 2018 bis 6. Januar 2019 an seinem angestammten Platz auf dem Berliner Olympiagelände anzutreffen sein.

Im Oktober hatte die Innenverwaltung wegen "Diskrepanzen" beim Tierschutz erwirkt, dass der Pachtvertrag mit dem Zirkus nicht verlängert wird. Das ist vom Berliner Verwaltungsgericht jetzt mit einem einstweiligen Beschluss aufgehoben worden.



Die Innenverwaltung bestätigte rbb|24 am Freitag, dass sie diese Entscheidung jetzt prüfen und dann entscheiden will, ob sie "nächste Schritte" einleitet, so Senatssprecher Martin Pallgen. Zuerst hatte der Berliner "Tagesspiegel" berichtet.