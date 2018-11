rbb radioBerlin 88.8 | 08.11.2018 | Jan Menzel | Bild: rbb

Mehr Sicherheit für Fahrradfahrer - Erster geschützter Radweg in Berlin eingeweiht

08.11.18 | 15:07 Uhr

Eine 3,50 Meter breite Spur, die durch dicke Plastikpoller vom Autoverkehr getrennt ist: Auf der Holzmarktstraße in Berlin-Mitte können Radfahrer nun einen besonders geschützten Radweg nutzen. Laut Verkehrssenatorin Günther ist Berlin damit Vorreiter.



In Berlin ist am Donnerstag der erste besonders gesicherte Radweg eingeweiht worden. Verkehrssenatorin Regine Günther hat den 450 Meter langen Abschnitt in Mitte freigegeben. Der Radweg befindet sich in der Holzmarktstraße und ist durch weiß-rote Poller von der Straße abgetrennt. Das soll für mehr Sicherheit sorgen. Außerdem hat der Radstreifen einen grünen Belag und ist mit 3,50 Meter breiter als andere Radwege, sodass sich Radfahrer bequem überholen können. Die geschützten Radfahrstreifen sind ein Modellversuch und werden in Berlin fünf Jahre lang erprobt. In einer begleitenden Untersuchung werden verschiedene Protektionsformen und Materialien getestet und Radfahrerinnen und Radfahrer nach ihren Erfahrungen befragt. Bislang sind geschützte Radfahrstreifen in Deutschland weder in der Straßenverkehrsordnung, noch in den bundesweiten Regelwerken als Standardlösung verankert.

Lob und Kritik für den neuen Radweg

Verkehrssenatorin Günther sagte bei der Einweihnung: "Berlin geht neue Wege in der Verkehrspolitik – und Berlin baut daher auch neue Wege." Ziel sei es, durch farblich hervorgehobene, breite und abgetrennte Fahrradwege für mehr Sicherheit und für die Gleichberechtigung aller Verkehrsteilnehmer zu sorgen.

Radaktivisten äußerten Lob und Kritik. "Der eigentliche Radstreifen ist so, wie wir uns das vorstellen", sagte Nickolas Linck vom Fahrradclub ADFC. Eine Bushaltestelle und das Ende des Streifens im Kreuzungsbereich seien aber so angelegt, dass Radfahrer doch wieder in den fließenden Autoverkehr eingefädelt und damit in gefährliche Situationen gebracht würden.

Acht weitere Radstreifen in Bau oder Planung

Darüber hinaus sollen die Poller das regelwidrige Zuparken von Radwegen verhindern. Die geschützten Radfahrstreifen gehören zum Ausbau der Fahrradinfrastruktur, die im Mobilitätsgesetz verankert ist. An welchen Straßen geschützte Radfahrstreifen umgesetzt werden können, hängt laut Senatsverkehrsverwaltung von den örtlichen Gegebenheiten ab und sei unter anderem eine Platzfrage. Bereits in Planung oder in Bau sind acht weitere geschützte Radstreifen. Auf der Karl-Marx-Allee in Berlin-Mitte werden zwischen Alexanderplatz und Strausberger Platz im Zuge der umfassenden Sanierung von Fahrbahn, Geh- und Radwegen beidseitig geschützte Radfahrstreifen angelegt. Baubeginn war im Juni 2018. An der Hasenheide in Kreuzberg soll Ende November mit dem Bau begonnen werden. Für 2019 ist der Bau geschützter Radverkehrsstreifen an der Karl-Marx-Straße (Neukölln), der Frankfurter Allee (Friedrichshain), in Altfriedrichsfelde (Lichtenberg), der Amrumer Straße (Wedding), dem Dahlemer Weg (Zehlendorf) und der Märkischen Allee (Marzahn-Hellersdorf) geplant.

