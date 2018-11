Bild: dpa/akg

Vor 100 Jahren endete der Erste Weltkrieg - Von der Novemberrevolution bis zur Weimarer Republik

11.11.18 | 11:22 Uhr

Seit vier Jahren tobt der Erste Weltkrieg, die Urkatastrophe des 20. Jahrhunderts. Fast ebensolang hungert die deutsche Bevölkerung. Als die Westfront im Herbst 1918 von den Truppen der Entente durchbrochen wird, überschlagen sich die Ereignisse. Eine Chronik von Oliver Noffke



27. September 1918

Die Truppen der Entente durchbrechen die Defensivstellung der Deutschen an der Westfront - die sogenannte Siegfriedstellung war die stärkste militärische Befestigung im besetzten Frankreich. Ein militärischer Sieg für das Deutsche Reich ist damit aussichtslos.

Die Alliierten durchbrechen die Siegfriedlinie nördlich von Saint-Quentin in Richtung Cambrai Bild: akg-images

29. September 1918

Die Oberste Heeresführung fordert Kaiser Wilhelm II. dazu auf, schnellstmöglich einen Waffenstillstand mit den Entente-Staaten auszuhandeln. Frankreich, die USA, Großbritannien, Italien und Russland hatte sich nach der Oktoberrevolution im Vorjahr aus dem Krieg zurückgezogen.

Kaiser Wilhelm II besucht Verwundete im Lazarett Bild: dpa

3. Oktober 1918

Prinz Max von Baden wird von Kaiser Wilhelm II., seinem Cousin, zum Reichskanzler ernannt. Noch am selben Tag bildet er eine parlamentarische Regierung, zu der mit Philipp Scheidemann und Gustav Bauer erstmals auch Sozialdemokraten gehören. Öffentlichkeitswirksam nutzt die Oberste Heeresleitung in der Folge die Einbindung der zivilen Volksvertreter, um die Verantwortung für die Niederlage abzuwälzen - die Grundlage für die Dolchstoßlegende.

Collage. Prinz von Baden (li) und Woodrow Wilson Bild: dpa

4. Oktober 1918

Von Baden unterbreitet US-Präsident Woodrow Wilson das vorbereitete Gesuch für einen Waffenstillstand. Wilson lehnt ab und fordert unter anderem, dass der Kaiser sein Amt abgeben soll. Anders könne eine Demokratisierung des Deutschen Reichs nicht gelingen.

15. September 1918: Sieg französischer und US-amerikanischer Verbände über deutsche Truppen Bild: dpa

24. Oktober 1918

Die Marineführung gibt der Flotte den Befehl, zu einer Entscheidungsschlacht gegen Großbritannien auszurücken. Eine verlustreiche Niederlage wird als ehrenvoller angesehen als weiter tatenlos in den Häfen zu liegen. "Wenn auch nicht zu erwarten ist, dass hierdurch der Lauf der Dinge eine entscheidende Wendung erfährt, so ist es doch aus moralischen Gesichtspunkten Ehren- und Existenzfrage der Marine, im letzten Kampf ihr Äußerstes getan zu haben." (Eintrag im Kriegstagebuch der Seekriegsleitung vom 25. Oktober 1918)

29./30. Oktober 1918

Die Stimmung unter den Marinesoldaten ist bereits seit einiger Zeit mies. Die Verpflegung ist seit Jahren schlecht, der Dienst eintönig, nur selten gibt es Landurlaub, die Behandlung durch die Vorgesetzten ist menschenunwürdig. Den Flottenbefehl begreifen sie als "Todesfahrt". In Wilhelmshaven löschen die Heizer die Öfen der Kriegsschiffe, Matrosen zerstören die Ankerlichtmaschinen.

Demonstrierende Matrosen im Oktober 1918 in Kiel Bild: dpa

31. Oktober 1918

Die meuternden Matrosen ergeben sich. Mehr als 1.000 werden festgenommen, in Wilhelmshaven und Kiel interniert. Ungewollt trägt die Marineleitung den Aufstand so nach Kiel, wo sich Soldaten und Arbeiter mit den Gefangenen solidarisieren.

3. November 1918

Bei einer Kundgebung von Matrosen und Arbeitern eröffnet eine Militärstreife das Feuer. Sieben Männer sterben, Dutzende werden teils schwer verletzt. Die Nachricht von den tödlichen Schüssen verbreitet sich rasant durch das ganze Land.

Meuterei der Matrosen der deutschen Hochseeflotte in Kiel am 3./4. November Bild: dpa

7. November 1918

Der Aufstand erreicht München und wird zur politischen Revolution. Bei einer Massenkundgebnung auf der Theresienwiese wird die Republik ausgerufen. König Ludwig III. flieht aus der Stadt. Über Nacht wird in Bayern die Monarchie abgeschafft.

Philipp Scheidemann ruft vom Fenstersims der Reichskanzlei die Republik aus Bild: dpa

9. November 1918

Reichskanzler Max von Baden verkündet, dass Wilhelm II. als Kaiser und König der Preußen zurücktritt. Wilhelm weiß davon nichts. Bereits am 28. Oktober hat er sich ins belgische Spa abgesetzt und gehofft, seinen Titel als Preußenkönig retten zu können. Von Baden übergibt das Amt des Reichskanzler an Friedrich Ebert von der SPD. Dessen Parteigenosse, Sozialdemokrat Philipp Scheidemann, ruft daraufhin vom Fenstersims der Reichskanzlei die Republik aus. Stunden später verkündet der Kommunist Karl Liebknecht im Tiergarten den Beginn der Freien Sozialistischen Republik Deutschland.

Bild: dpa

11. November 1918

Im Salonwagen einer Eisenbahn nahe des nordfranzösischen Ortes Compiègne soll über einen Waffenstillstand verhandelt werden. Die Entente-Staaten geben eine enge Linie vor und gewähren nur 72 Stunden zur Umsetzung. Nach Rücksprache mit Paul von Hindenburg, der die Oberste Heeresleitung führt, gibt Reichskanzler Ebert die Anweisung, alle Bedingungen zu akzeptieren. Der Krieg ist vorbei. Am selben Tag werden die deutschen Truppen in Warschau entwaffnet. Elsass und Lothringen erklären ihre Unabhängigkeit. In London jubeln Tausende vor dem Buckingham Palace, ebenso vor dem Flat-Iron-Building in New York und auf der Champs-Elysées in Paris.



Auch vor dem Londoner Buckingham-Palast wird das Ende des Ersten Weltkriegs gefeiert Bild: dpa/B0200_PA

30. Dezember 1918

Der Gründungsparteitag der Kommunistischen Partei Deutschlands (KPD) beginnt in Berlin. Statt eines demokratischen Parlements streben die Delegierten eine kommunistische Räterepublik an. Karl Liebknecht wird zum Führer der Partei bestimmt. Gemeinsam mit Rosa Luxemburg spricht er sich für die Teilnahme der Partei bei den bevorstehenden Wahlen zur Nationalversammlung aus. Die Delegierten lehnen das ab.



4. Januar 1919

Die preußische Regierung setzt den Berliner Polizeipräsidenten Emil Eichhorn von der USPD ab, weil er revolutionäre Matrosen während der Weihnachtskämpfe vom 23. Dezember unterstützt haben soll. Am Tag darauf greifen Anhänger seiner Partei, von KPD und andere zu den Waffen und besetzen mehrere Druckereien und Verlagsgebäude in der Stadt. Mit einem Generalstreik wollen sie das Kabinett Scheidemann stürzen und eine zweite Revolution auslösen. Karl Liebknecht will dies auch mit Waffengewalt erreichen, Rosa Luxemburg ist dagegen.

Straßenkämpfe vor dem Berliner Verlagshaus Mosse Bild: akg

8. Januar 1919

Die Verhandlungen der Zwischen der Regierung und den Aufständigen scheitern. Regierungstruppen beginnen mit der Niederschlagung. Dabei werden sie auch paramilitärische Freikorps unterstützt wie der Brigade Reinhard. Im "Zeitungsviertel" - zwischen Wilhelmstraße und der heutigen Axel-Springer-Straße - sind die Kämpfe besonders brutal. Allein bei der Erstürmung des "Vorwärts"-Verlags am 11. Januar sterben Dutzende Besetzer. Insgesamt kommen 165 Menschen während des Januaraufstands ums Leben.



15. Januar 1919

Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht werden von einer "Bürgerwehr" in einer Wohnung in der Mannheimer Straße 27 in Berlin-Wilmersdorf überfallen. Paramilitärische Offiziere verhören und misshandeln sie in einem Zimmer des Hotels Eden in der Nürnberger Straße. Als sie das Haus verlassen, werden sie bewusstlos geschlagen und in ein Auto gezerrt. Luxemburg wird während der Fahrt erschossen, ihre Leiche in den Landwehrkanal geworfen. Liebknecht wird im Tiergarten mit Schüssen in den Hinterkopf hingerichtet. Die Täter können sich entweder der Strafverfolgung entziehen oder werden zum Teil mehrfach für die Morde freigesprochen.

Beisetzung Rosa Luxemburgs am 13. Juni 1919 auf dem Friedhof Berlin-Friedrichsfelde Bild: dpa/akg-images

19. Januar 1919

Die erste reichsweite Wahl nach der Novemberrevolution findet statt. Die Bevölkerung stimmt auch darüber ab, wer an der neuen Verfassung mitschreiben soll. Im Westen und Süden wird die katholische Zentrumspartei stärkste Kraft; an der östlichen Grenze zu Posen, das nun zu Polen gehört, gewinnt die Deutschnationale Volkspartei (DNVP), die auch antisemitische, völkische und monarchistische Positionen vertritt, im Süden des heutigen Sachsen-Anhalt und dem angrenzenden Leipzig wählen die Menschen mehrheitlich die sozialistische USPD. Die SPD erreicht überall im Land Spitzenwerte und wird mit 37,9 Prozent mit Abstand stärkste Kraft. Erstmals haben Frauen das gleiche Wahlrecht. Die SPD kämpft mit dem Slogan "gleiche Rechte, gleiche Pflichten" um die weiblichen Wähler. Kann davon aber nicht profitieren. Frauen neigen vielerorts eher zu christlichen oder konservativen Parteien.

6. Februar 1919

Zum ersten Mal tritt die neue Nationalversammlung in Weimar zusammen. Weil auf den Straßen Berlins nach wie vor Unruhen herrschen, kann dort die Sicherheit der Abgeordneten nicht garantiert werden. Als Wiege der freiheitsliebenden Deutschen Klassik dient Weimar als Zeichen für Friedensbemühungen an das Ausland. Innenpolitisch soll die Entscheidung soll den Widerwillen gegen ein übermächtiges Preußen und die Metropole Berlin zerstreuen.

Eröffnung der Nationalversammlung in Weimar Bild: AKG Berlin

7. Mai 1919

Die Entente-Staaten legen einer deutschen Delegation den Entwurf für einen Friedensvertrag vor. Seit Januar hatten sie im Schloss Versailles bei Paris darüber beraten. Die Details schockieren die Deutschen. Das Land soll sieben Prozent seiner Flächen verlieren, was zehn Prozent der Bevölkerung betrifft. Außerdem soll das Deutsche Reich die alleinige Kriegsschuld einräumen, wodurch enorme Reparationskosten anfallen.



22. Juni 1919

Nach heftigen Debatten billigt die Nationalversammlung den Versailer Vertrag mit 237 zu 138 Stimmen. Um nicht die Verantwortung tragen zu müssen, tritt das Kabinett von Philipp Scheidemann geschlossen zurück. Angesichts der immernoch bestehenden Seeblockade und der alliierten Drohkulisse gibt es keine politisch vertretbare Alternative. Unter Protest unterzeichnen deutsche Vertreter den Friedensvertrag sechs Tage später.



Nach der Vertragsunterzeichnung in Versailles Bild: akg-images

14. August 1919

Nach hitzigen Debatten verabschiedet die Nationalversammlung Ende Juli die neue Verfassung. Am 14. August tritt sie in Kraft, der Beginn der Weimarer Republik. Im September verlassen die Abgeordneten die thüringische Kleinstadt und halten in ihre Sitzungen von nun in der Hauptstadt des Deutschen Reiches ab, Berlin.

Sendung: RadioEins, 11.11.2018, 09 Uhr