Audio: Inforadio | 29.11.2018 | Oliver Soos

Irakischer Flüchtling in Berlin - "Damit kann man hier kein Geld verdienen"

30.11.18 | 10:22 Uhr

Im Irak lief Ayub Shekhans Geschäft gut: Er verzierte Lkw und Pick-ups mit Mustern. Nach seiner Flucht 2015 wollte er möglichst rasch wieder in seinem Job arbeiten - aber dafür gibt es in Deutschland keinen Bedarf. Jetzt probiert er etwas ganz anderes. Von Oliver Soos



Ayub Shekhan ist seit August 2015 in Berlin. Er kam als kurdischer Flüchtling aus dem Nordirak. In seiner Heimatstadt Kirkuk hatte er eine gut laufende Werkstatt, in der er Lkw und Pick-up-Trucks mit Bildern und Mustern bemalt hat - mit einer Druckluft-Sprühpistole. "Ich war berühmt für meine Arbeit", sagt Shekhan. "Nicht nur in meiner Stadt, sondern auch in Tikrit, Samarra und Ramadi. Sogar aus Bagdad und Mossul kamen die Kunden mit ihren Pick-ups. Ich war ein reicher Mann, ich habe sehr gut verdient."

In Deutschland sind eher Aufkleber gefragt

Ayub Shekan erzählt, dass er fliehen musste, weil er von korrupten Sicherheitskräften erpresst, festgenommen und zusammengeschlagen wurde. Als er vor drei Jahren nach Berlin kam, war er 58. Er hatte gehofft, hier seine Tätigkeit fortsetzen zu können - doch schnell kam die Ernüchterung. In Berlin lässt kaum jemand sein Fahrzeug bemalen, hier sind eher Aufkleber gefragt. "Ich habe viele Orte in Berlin aufgesucht, ich habe mit den Leuten hier gesprochen", sagt der inzwischen 62 Jahre alte Iraker. "Bis jetzt habe ich meine Arbeit nicht gefunden: Malen auf dem Auto. Damit kann man hier kein Geld verdienen."

Was ist der passende deutsche Referenzberuf?

Susanne Neumann vom Institut für berufliche Bildung, Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik (Inbas) in Berlin-Moabit kennt viele solcher Geschichten. Sie ist Projektleiterin beim Förderprojekt "IQ Netzwerk" und bei der Initiative "Arrivo Berlin" und kümmert sich dort um Berufsanerkennungen für Flüchtlinge. Beim ersten Kontakt geht es meistens um die Frage: Was ist der passende deutsche Referenzberuf zu dem, was der Flüchtling zu Hause gemacht hat. "Wenn ich zum Beispiel den Beruf des Buchhalters nehme, dann habe ich den hier nicht. Buchhaltung ist Teil verschiedener deutscher Berufe", sagt Neumann. Zudem hätten viele Flüchtlinge ihren Beruf nicht durch eine Qualifikation erworben, sondern durch "learning by doing".

Wenn Susanne Neumann den passenden Referenzberuf gefunden hat, dann gibt es für die Flüchtlinge in der Regel zwei Möglichkeiten: den ausländischen Berufsabschluss anerkennen lassen oder praktische Berufserfahrungen nachweisen und sich für eine externe Abschlussprüfung anmelden. Dafür gibt es in Berlin spezielle Vorbereitungskurse, die meist zwischen einem halben und zwei Jahren dauern.

Shekhan bemalte Trucks, Pick-ups oder Baufahrzeuge

Kein Aufstieg nur durch gute Leistung

Doch viele Flüchtlinge wollen am liebsten sofort arbeiten, sagt Susanne Neumann. "Wir verspüren relativ viel Ungeduld, das Bedürfnis, dass es schnell in den Arbeitsmarkt gehen muss." Die Frage sei jedoch, wie es dann weitergeht. "Das Verständnis, dass ein Helfer hier in Deutschland doch relativ wahrscheinlich auf dem Helferniveau bleibt, dass man nicht durch gute Leistung und gutes Arbeiten den Aufstieg schaffen kann, sondern dass es die Hürden Bildungsabschluss und Berufsabschluss gibt - das ist ein Verständnis, das erst noch wachsen muss", sagt Neumann. Der Fahrzeug-Bemaler Ayub Shekhan kann sich nicht vorstellen, in einem Beruf zu arbeiten, der seinem Beruf ähnelt, wie beispielsweise Maler oder Lackierer. "Häuser bemalen ist ein anderer Beruf", sagt er. "Es wäre schade, wenn ich eine andere Arbeit mache. Ich habe 20 Jahre Erfahrung." Immerhin hat er ab Mitte Dezember eine Halbtagsstelle in Aussicht, bei der allerdings ganz andere Kompetenzen gefragt sind: Shekhan wird für einen Verein arbeiten, als Dolmetscher in Flüchtlingsheimen. Er spricht fließend Kurdisch, Arabisch, Persisch und Turkmenisch.