Drei Kandidaten wollen FDP zurück in Landtag führen

Gleich drei Kandidaten wollen die Brandenburger FDP bei der Landtagswahl im kommenden Jahr zurück in das Potsdamer Parlament führen. Für den Spitzenplatz auf der Landesliste habe sich Hans-Peter Goetz beworben, der bereits von 2009 bis 2014 für die Freidemokraten im Landtag saß, berichtete Parteisprecher Martin Lebrenz nach einer Landesvertreterversammlung am Samstag. Zudem hätten sich der Lehrer Jeff Staudacher sowie er selbst beworben, sagte Lebrenz.

FDP-Basis in Märkisch-Oderland zur Regierungsbildung

Der Landesvorsitzende Axel Graf Bülow hatte im August seinen Verzicht auf die Spitzenkandidatur erklärt. Der Spitzenkandidat soll am 16. Februar auf einem Landesparteitag bestimmt werden. Die Brandenburger FDP hatte bei der Landtagswahl 2014 mit einem Stimmenanteil von 1,4 Prozent den Einzug ins Parlament klar verpasst. In Brandenburg wird am 1. September 2019 ein neuer Landtag gewählt.

Die Landesvertreterversammlung wählte zudem den Berliner Rechtsanwalt Martin Lindner als Kandidaten für die Bundesliste zur Europawahl. Der 54-Jährige setzte sich im zweiten Wahlgang mit 60 Prozent der Stimmen gegen den 33-jährigen Martin Hoeck aus Eberswalde (Barnim) durch.