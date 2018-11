Brandenburgs Finanzminister Christian Görke (Linke) hat Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) aufgefordert, Ideen für eine Reform der Grundsteuer vorzulegen. Es dürfe nicht sein, dass Kommunen machtlos zuschauen müssen, wenn Investoren mit Grund und Boden spekulieren, statt sie im Sinne des Gemeinwohls zu nutzen, erklärte Görke am Sonntag. Deshalb müsse die sogenannte Grundsteuer C eingebracht werden, mit der Landbesitzer animiert werden sollen, ihre Grundstücke zu bebauen.

Das Bundesverfassungsgericht hatte die Einheitswerte zur Bemessung der Grundstücke im vergangenen April für verfassungswidrig erklärt und eine Neuregelung bis Ende 2019 gefordert.

Die seit über 50 Jahren nicht mehr angepassten Einheitswerte für Grundstücke seien "völlig überholt" und führten zu "gravierenden Ungleichbehandlungen" der Immobilienbesitzer, so die Begrüdung des Gerichts. In den alten Bundesländern wurden die Einheitswerte 1964 festgelegt, in den neuen Bundesländern reichen sie sogar bis 1935 zurück. Inzwischen haben sich Gemeinden und Städte verändert und damit auch die Werte von Grundstücken und Gebäuden.

Brandenburg nimmt jährlich rund 276 Millionen Euro an Grundsteuer ein.