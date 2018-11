Anlässlich der UN-Klimakonferenz in Kattowitz will Polen Kontrollen an der deutsch-polnischen Grenze durchführen. Sie sollen vom 22. November bis zum 16. Dezember stattfinden, teilte die Bundespolizei am Mittwoch mit. Mit den Kontrollen solle ein "störungsfreier Ablauf" der Klimakonferenz gesichert werden, die vom 3. bis zum 14. Dezember stattfindet.

Laut Bundespolizei könne es aufgrund der Kontrollen durch die polnischen Behörden zu Verzögerungen beim Grenzübertritt kommen. Auf Straßen und Autobahnen, an grenznahen Anlegestellen an Oder und Neiße, sowie an See- und Flughäfen müssen Reisende mit Kontrollen rechnen. Bei der Einreise werde ein Personalausweis oder ein Reisepass benötigt.