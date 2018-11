dpa/Karl Schnoerrer Video: Mittagsmagazin | 06.11.2018 | Gabi Probst | Bild: dpa/Karl Schnoerrer

Studie macht Täter zum Teil zu Opfern - Zahl der Toten an innerdeutscher Grenze vermutlich falsch

06.11.18 | 13:37 Uhr

327 Todesopfer soll es an der innerdeutschen Grenze gegeben haben – so eine von der Bundesregierung geförderte Studie. Doch nach rbb-Recherchen ist diese Zahl nicht korrekt. In der Studie werden sogar Täter zu Opfern gemacht. Von Gabi Probst

Von 1949 bis 1989 trennte die innerdeutsche Grenze die beiden deutschen Staaten. Die Zahl der Opfer des Grenzregimes blieb lange unklar. Nach einer Studie der Bundesregierung waren 327 Menschen Opfer des Grenzregimes der DDR. Doch diese Zahl ist nach Recherchen des rbb nicht belastbar. Denn in der Untersuchung werden von den Autoren sogar Täter zu Opfern gemacht. In Auftrag gegeben wurde die 650.000 Euro teure Studie 2012 von Kulturstaatsminister Bernd Neumann. 2017 stellt seine Nachfolgerin, Monika Grütters, das Handbuch vor, gemeinsam mit den Autoren Klaus Schroeder und Jochen Staadt vom Forschungsverbund SED Staat der Freien Universität. "Es ist eine valide Zahl, die wir jetzt ermittelt haben", sagte Staadt bei der Präsentation. Die Zahl von 327 Opfern des DDR-Grenzregimes ging danach um die Welt. Die Prüfung der Akten, die den Autoren als Grundlage dienen, hat ergeben, dass mindestens 50 Opferfälle angezweifelt werden müssen. So zählt die Studie auch Offiziere, die Suizid begangen haben, und einen in Moskau hingerichteten Ex-Waffen-SS-Mann zu den Opfern. Auch Volkspolizisten, die Opfer eines Amoklaufes wurden, werden als Opfer aufgeführt, obwohl es keinen direkten Zusammenhang mit der Grenze gibt. Viele Todesopfer entpuppen sich sogar als gescheiterte Vollstrecker des Grenzregimes. Zeitzeugen bestätigen dies dem rbb.

Suizid eines Grenzoffiziers gilt als Opfer des Grenzregimes

Fragwürdig ist etwa der Fall von Hans Schmidt aus Glöwen. Der Major erschießt sich 1988 nach einem Dienstgespräch im Grenzausbildungsregiment. Autor Staadt begründet die Aufnahme in das Buch so: "Er hat vorher als Major gedient. Er ist an den Anforderungen des Dienstes zerbrochen und hat Suizid begangen. Das ist für mich ein Opfer des DDR Grenzregimes."



Belege dafür fand der rbb in den Akten nicht. Stattdessen gibt es viele Hinweise, dass der Offizier mit seinem Alkoholproblem nicht mehr zurechtkam. Mehrere Verwandte bestätigen die Alkoholprobleme. Sein damaliger Vorgesetzter Horst Jüttner sagte dem rbb: "Das war eine eindeutige Alkoholgeschichte. Das Militärische hat damit nichts zu tun." Die Zeitzeugen wurden im Übrigen allesamt nicht von den Autoren befragt.

Schmidt war "Hunderprozentiger"

Alle Zeitzeugen sind sich einig, dass es sich bei Schmidt um einen "Hundertprozentigen" handelt. Sein Sohn Frank ist entsetzt, dass sein Vater ein Regimeopfer sein soll. Er stimmt der Aussage seiner Tante Elfi Schmidt zu, die im rbb-Interview berichtet: "Die aus dem Westen, die wollte er immer erschießen." Der rbb legte dem Historiker und Vertreter der Union der Opferverbände, Christian Sachse, die Akten vor. Major Schmidt ist "ein gescheiteter Täter des Grenzregimes, aber niemals ein Todesopfer dessen", bewertet Sachse den Fall. Sachse spricht dem Buch auch zu Teilen die Wissenschaftlichkeit ab: "Ich denke, dass es an vielen Stellen Lyrik ist, was hier drin steht, ja. Klingt zwar ein bisschen hart für einen Kollegen, aber es ist so."

Suizide aus Liebeskummer und Depression

Ein weiterer Fall ist der Grenztruppenanwärter Bodo Panke aus Plauen. Der Unterleutnant erhängt sich nach einer Auseinandersetzung mit seiner Ex-Frau. Die Autoren mutmaßen, dass er Repressalien fürchtete, weil er einen Tag zuvor mit einer kanadischen jungen Frau flirtete. Doch von diesen Sorgen schreibt er nichts in seinem Abschiedsbrief an seine Exfrau und seinen Sohn. Sein Bruder Ulrich Panke erklärt gegenüber dem rbb: "Bodo hat sich nicht aus politischen Gründen umgebracht, ganz sicher nicht. Das war wegen seiner Exfrau. Das wusste hier jeder." In der Opferliste steht auch Rainer Weiß. Der Gruppenführer arbeitet auch als Spitzel für die Staatssicherheit. Doch Weiß ist psychisch krank, sieht Bilder, wo keine sind. Er fühlt sich nutzlos und dem Leben nicht gewachsen. Keiner hätte Schuld, schreibt er in seinem Abschiedsbrief.

Historiker Sachse sieht teilweise Manipulation

Scharfe Kritik übt Historiker Sachse im Fall des Ex-SS Mannes Walter Monien. Monien bewirbt sich nach dem Krieg bei der Volkspolizei. 1951 will er in den Westen flüchten. Für Staadt ist er ein Opfer. Weil Monien "Fahnenfluchtabsichten hatte, ist er einem sowjetischen Militärtribunal übergeben worden [...] und in Moskau zum Tode verurteilt und hingerichtet worden."



Staadt schreibt, dass ein Stasi-Mitarbeiter Monien verraten habe. Die Stasi wird auf Monien allerdings aufmerksam, weil er vor Kameraden mit seinem SS-Blutzeichen und Morden im Krieg prahlt. Der Haftgrund von 1951 liest sich eindeutig: "Erschießungen von sowjetischen Kriegsgefangenen, beleidigt Persönlichkeiten der Sowjetunion und der DDR…." Der Waffen-SS-Mann will offenbar vor einer Verurteilung wegen Kriegsverbrechen flüchten. "Den Fall des SS-Mannes Monien kann ich nur als gewollte Manipulation verstehen", kritisiert Sachse.

Grütters will Studie überprüfen

Autor Staadt versprach dem rbb, eine Liste der Zeitzeugen zu nennen, die er und seine Kollegen gesprochen hätten. Es bleibt bei dem Versprechen. Kritik an Verharmlosung, Manipulation und fragwürdigen Einordnungen weist er zurück. "Das können Sie ja so sehen", meint er. "Wir haben das so formuliert nach gutem Denken und Überlegen, wie wir mit solchen Biografien umgehen." Die Bundeszentrale für Politische Bildung sponsert derzeit eine Sonderauflage von 2000 Exemplaren des Buches. Die Zahl 327 könnte einst in den Geschichtsbüchern stehen. Das Land Sachsen-Anhalt will demnächst Opfertafeln für die Todesopfer aufstellen. Auch deshalb müssen die zweifelhaften Fälle den Prüfstand. Kulturstaatsministerin Monika Grütters hat das gegenüber dem rbb in Aussicht gestellt und erklärt: "Wenn es ernsthafte Zweifel gibt, dann werde ich dem sofort nachgehen." Es ist höchste Zeit, so Historiker Sachse. "Wenn Täter zu Opfern gemacht werden, dann ist das eine Verhöhnung der Opfer."

Sendung: Abendschau, 06.11.2018, 19.30 Uhr