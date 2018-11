Die Recherche des rbb zur zweifelhaften Zahl von Toten an der innerdeutschen Grenze hat Konsequenzen. Wie die Bundeszentrale für politische Bildung (bpb) dem rbb am Donnerstag mitteilte, hat sie die kritisierte Studie vorerst aus dem Sortiment genommen.

Zugleich verteidigt sie die ursprüngliche Entscheidung, die Untersuchung in ihren Bestand aufgenommen zu haben. "Es handelt sich dabei um die erste umfassende Studie mit wissenschaftlichem Anspruch, die sich der Gesamtzahl der Opfer an der innerdeutschen Grenze widmet", erklärte die Bundeszentrale in einer Stellungnahme an den rbb. Es habe bei der Prüfung des Bandes keinerlei Anlass gegeben, an der wissenschaftlichen Redlichkeit der Arbeit des renommierten Forschungsverbundes SED-Staat der FU Berlin zu zweifeln.

Zwar äußerte die Bundeszentrale ihr Bedauern darüber, dass nun Zweifel an einzelnen Ergebnissen aufgetaucht seien. Gleichzeitig begrüßte sie "die öffentliche Debatte um dieses wichtige Thema der gesamtdeutschen Nachkriegsgeschichte". Bis zur Klärung der offenen Fragen sei der Band nicht verfügbar.