dpa/Carsten Koall Audio: Inforadio, 24.11.2018, Ute Schuhmacher | Bild: dpa/Carsten Koall

Co-Parteichef Habeck warnt vor Überheblichkeit - Grüne suchen Konflikt mit SPD in der Bildungspolitik

24.11.18 | 13:03 Uhr

Aktuelle Umfragen geben den Berliner Grünen allen Grund, selbstbewusst zu sein. Und das nutzt die Partei: Sie geht auf ihrem Landesparteitag frontal auf den Koalitionspartner und SPD-Bildungssenatorin Scheeres los. Parteichef Habeck findet hingegen mahnende Worte.



Die Berliner Grünen fordern vom Senat und namentlich von Bildungssenatorin Sandra Scheeres (SPD) mehr Anstrengungen für bessere Schulen. "Was da gerade passiert, das raubt den Kindern und Jugendlichen dieser Stadt ihre Chancen", sagte Parteichefin Nina Stahr am Samstag auf einem Parteitag in Kreuzberg. "Da können wir nicht einfach danebenstehen und zugucken."



Mehr zum Thema dpa/Gregor Fischer BerlinTrend November 2018 - Grüne stärkste Kraft in Berlin, SPD fällt auf Platz vier

Direkte Kritik an Bildungssenatorin Scheeres

Stahr verwies darauf, dass zehn Prozent der Berliner die Schule ohne Abschluss verlassen. "Die Gebäude fallen auseinander, es fallen massenweise Unterrichtsstunden aus, weil viel zu wenig LehrerInnen da sind", beklagte sie. WLAN im Klassenraum sei vielerorts Luxus, in bundesweiten Vergleichstests schnitten Berliner Schüler regelmäßig schlecht ab. Hier müsse dringend etwas passieren, so Stahr. "Da hat die Senatsverwaltung viel zu lange geschlafen."



In einem Antrag für bessere Schulen, der den Delegierten zur Beschlussfassung vorlag, fordern die Grünen unter anderem schnelles Internet für alle Schulen und als kurzfristiges Rezept gegen den Lehrermangel die Einstellung von mehr Quereinsteigern. Nötig sei auch eine bessere Qualitätssicherung an den Schulen.



Habeck warnt vor Überheblichkeit

Grünen-Chef Robert Habeck hat seine Partei angesichts guter Wahlergebnisse und Umfragewerte vor Überheblichkeit gewarnt. "Lasst uns arbeiten und nicht abheben", sagte er am Samstag bei einem Landesparteitag der Berliner Grünen in Kreuzberg. 2018 sei für seine Partei mit den Wahlerfolgen in Hessen und Bayern sowie steigenden Umfrageergebnissen auf Bundes- und Länderebene ein gutes Jahr. "Das ist aber kein Grund, sich auf die Schultern zu klopfen und wie ein Orang-Utan durch die Manege zu laufen", so Habeck.



Es handele sich vielmehr um einen Vertrauensvorschuss vieler Menschen, dem die Grünen auch gerecht werden müssten und der mit viel Verantwortung verbunden sei. Die Grünen müssten für eine soziale Wohnungspolitik, für den Klimaschutz, für die Überwindung von Hartz IV und für ein geeintes Europa streiten.



Grüne stärkste Kraft in Berlin

"Am Ende ist es mir egal, ob wir 19 oder 21 Prozent haben oder 17 oder 18", sagte Habeck. "Was mir nicht egal ist, ist, ob wir in Deutschland, in Berlin, in Europa eine Debatte führen, die immer nur durch Ausgrenzung, durch Hass und Angstmachen getrieben ist, oder eine optimistische, eine leidenschaftliche, eine sozialstaatliche, eine ökologische Debatte. Diesen Weg, den dürfen wir nicht verlassen", so Habeck.



Auf Bundesebene lagen die Grünen in Umfragen zuletzt bei 20 bis 23 Prozent. In Berlin, wo die Öko-Partei mit SPD und Linken regiert, ist sie aktuell in den Erhebungen mit bis zu 24 Prozent stärkste Partei.



"Wir bleiben auf dem Teppich, auch wenn der Teppich fliegt"

Auch die Brandenburger Grünen-Landesvorsitzende Petra Budke ermahnte ihre Partei, nicht die Bodenhaftung zu verlieren. "Wir bleiben auf dem Teppich, auch wenn der Teppich fliegt", rief sie am Samstag bei einem Landesparteitag in Wildau (Dahme-Spreewald) den Mitgliedern zu. Nach den Umfragen könnte nach der Landtagswahl im Herbst kommenden Jahres eine Zwei-Parteien-Regierung in Brandenburg nicht mehr möglich sein. "Wir sind bereit, für das Land Verantwortung zu übernehmen", sagte Budke.