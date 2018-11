Bild: dpa

Landesparteitag in Brandenburg - Grüne suchen nach Themen für ländliche Regionen

24.11.18 | 16:29 Uhr

In Umfragen unter Stadtbewohnern erleben die Grünen derzeit einen beeindruckenden Höhenflug. Bei der Landbevölkerung stagniert die Zustimmung jedoch. Weniger als ein Jahr vor der Landtagswahl in Brandenburg sucht die Partei deshalb nach überzeugenden Themen.



Die Brandenburger Grünen wollen bei der Landtagswahl 2019 nicht nur in den großen Städten, sondern auch in den ländlichen Regionen punkten. Die Brandenburger Bundestagsabgeordnete und Bundesvorsitzende Annalena Baerbock rief am Samstag zum Auftakt des Landesparteitags in Wildau (Landkreis Dahme-Spreewald) dazu auf, die Grundversorgung der Menschen auf dem Lande zum zentralen Wahlkampfthema zu machen. Die 110 Delegierten wollen an diesem Wochenende die Weichen für die Landtagswahl am 1. September 2019 stellen. Dabei streben sie eine Regierungsbeteiligung an.



Für die Menschen in den ländlichen Regionen setzen die Grünen auf einen flächendeckenden Nahverkehr und eine gute Gesundheitsversorgung. "Wenn in Brandenburg Bahnstrecken aktiv stillgelegt und Bahnhöfe geschlossen werden, dann fühlen sich die Menschen dort nicht abgehängt - sie werden abgehängt", sagte Baerbock in ihrer Rede zum Auftakt des zweitägigen Parteitags.

"Wir bleiben auf dem Teppich, auch wenn der Teppich fliegt"

Dasselbe gelte für das Breitbandnetz, das auf dem Lande in viel zu vielen Regionen fehle. Diese Aufgabe könne die Regierung nicht auf private Unternehmen abwälzen, betonte Baerbock. "Der Staat steht in der Pflicht!" Die Bundesregierung müsse ihre Anteile an der Telekom verkaufen und damit den Breitbandausbau selbst in die Hand nehmen, forderte die 37-Jährige. Angesichts des Höhenflugs der Partei bei Wahlen und Umfragen ermahnte die Landesvorsitzende Petra Budke allerdings die Mitglieder, nicht die Bodenhaftung zu verlieren. "Wir bleiben auf dem Teppich, auch wenn der Teppich fliegt", rief Budke den Mitgliedern zu. Auf Bundesebene lagen die Grünen in Umfragen zuletzt bei 20 bis 23 Prozent. In Berlin, wo die Partei mit SPD und Linken regiert, ist sie aktuell in den Erhebungen mit bis zu 24 Prozent stärkste Partei. In Brandenburg stagnieren die Werte der Grünen hingegen laut den jüngsten Umfragen bei etwa acht Prozent. Mit aktuell mehr als 1.300 Mitgliedern sind die Grünen im Land nach eigenen Angaben gegenüber dem Vorjahreswert (1.062) um gut 22 Prozent gewachsen.



Baerbock fordert Ende für Braunkohle

Nach den bisherigen Umfrageergebnissen könnte nach der Landtagswahl im kommenden Jahr eine Zwei-Parteien-Regierung in Brandenburg nicht mehr möglich sein, meinte Budke. Dann wollten sich die Grünen an einer Regierung beteiligen. "Wir sind bereit, für das Land Verantwortung zu übernehmen", betonte Budke. "Wir Grüne stehen für gute Bildung, soziale Sicherheit, eine ökologische Verkehrspolitik und vor allem für ein weltoffenes Brandenburg." Baerbock mahnte erneut ein baldiges Ende der klimaschädlichen Braunkohleverstromung an und forderte die Bundesregierung sowie die Landesregierungen von Brandenburg und Sachsen auf, endlich den Strukturwandel in der Lausitz voranzutreiben. "Das Schlimmste ist doch die Verunsicherung in der Region, dass kein Mensch weiß, - weder der Baggerfahrer, noch die Dame, die ihren Hof verliert - was in Zukunft noch von ihrer Heimat erhalten bleibt", sagte Baerbock.

Daher sei es katastrophal, dass die Kohlekommission wieder vertagt worden sei, kritisierte die 37-Jährige. Denn das verstärke das Gefühl bei den Menschen, dass die Politik den Strukturwandel nicht gestalte, sondern nur zuschaue. "Und das ist mittlerweile nicht nur eine Gefahr für den Klimawandel, sondern das ist eine Gefahr für den Zusammenhalt und das Vertrauen in unsere Demokratie."

Mitglieder sollen bis Februar neues Spitzenduo bestimmen

Der Landesparteitag wird am Sonntag mit weiteren Beratungen über das Landtagswahlprogramm fortgesetzt. Dann wollen sich auch die Kandidaten für das Spitzenduo im Landtagswahlkampf vorstellen. Um Platz 1 bewerben sich Fraktionschefin Ursula Nonnemacher und die frauenpolitische Sprecherin der Brandenburger Grünen, Alexandra Pichl. Für Platz 2 treten Landesparteichef Clemens Rostock und der Landtagsabgeordnete Benjamin Raschke an. Das Spitzenduo soll bis Mitte Februar in einer Urwahl von den Mitgliedern gekürt werden.



