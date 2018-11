Hans Freitag, 30.11.2018 | 16:34 Uhr

Solche Nachrichten machen einen nur traurig und resignativ. Wessen Interessen werden hier denn verfolgt? Die der Menschen vor Ort oder irgendwelcher Investoren und Geschäftemacher? Dass der Bezirk so etwas genehmigt, ist echt ein Armutszeugnis. Aber scheinbar sind so unsere Zeiten. Bonjour tristesse! – stand doch schon mal an einem Haus in Kreuzberg als Graffiti.