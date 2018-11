Einen Staatsvertrag mit muslimischen Gemeinschaften wird es in Berlin auf absehbare Zeit nicht geben. Der Integrationsbeauftragte der Hauptstadt, Andreas Germershausen, sagte am Dienstag, zur Zeit sei dies kein Thema. Grund sei, dass es aus Sicht des Senates an verlässlichen Vertragspartnern auf muslimischer Seite fehle. Er persönlich sehe allerdings durchaus einzelne Gruppierungen, die als Ansprechpartner in Frage kämen, so der Integrationsbeauftragte. In Hamburg etwa gibt es seit 2012 einen Staatsvertrag mit muslimischen Religionsgemeinschaften.

Germershausen verwies zugleich auf das seit 2005 bestehende Islamforum Berlin. Das sei das entscheidende Gremium für den Senat, wo in der Vergangenheit wichtige Themen behandelt worden seien. Dazu zählten etwa muslimische Bestattungen in der Hauptstadt, die islamische Gefängnisseelsorge und das Neutralitätsgesetz über das Verbot religiöser Symbole im öffentlichen Dienst. Auch ein möglicher Staatsvertrag sei in diesem Gremium besprochen worden. Das Islamforum gilt inzwischen als das wichtigste Koordinierungsgremium zwischen staatlichen und muslimischen Akteuren in Berlin.