imago/photothek Audio: Radioeins | 12.11.2018 | Interview mit Franziska Giffey | Bild: imago/photothek

Interview | Bundesministerin Franziska Giffey - Giffey will Frauenquote im Bundestag

12.11.18 | 11:54 Uhr

Vor genau 100 Jahren bekamen Frauen das Wahlrecht. Bundesfrauenministerin Franziska Giffey (SPD) sieht aber in Sachen Gleichberechtigung noch viel Handlungsbedarf – zum Beispiel im Bundestag.

rbb: Frau Giffey, Sie fordern einen größeren Frauenanteil im Bundestag. Wie optimistisch sind Sie denn, dass Sie das umsetzen können? Franziska Giffey: Die Geschichte hat gezeigt, dass jedes Recht, was Frauen bekommen haben, immer erstritten werden musste. Nichts kommt von allein. Deshalb wird es auch nicht ohne etwas mehr Druck gehen. Wir sehen das bei den großen Führungsetagen der deutschen Unternehmen. Wir haben in den Vorständen der deutschen Unternehmen nur sechs Prozent Frauen, 94 Prozent sind Männer. Und seit die Regelung letztes Jahr gesetzlich verankert wurde, dass Aufsichtsräte mindestens 30 Prozent Frauen haben, sind plötzlich Frauen da. Ich kann das nicht gelten lassen, wenn einfach gesagt wird, wir hätten keine guten Frauen. Ich bin überzeugt davon, dass wir haben sehr wohl gute Frauen haben und die müssen wir auch unterstützen.

Was sagen Sie zum Einspruch der FDP-Fraktion, eine solche Quote sei verfassungswidrig? Das ist natürlich ein ganz einfaches Totschlagargument. Ich kenne die Verfassung so, dass wir in Artikel 3 geregelt haben, dass Männer und Frauen gleichberechtigt sind. Und wenn das deutsche Parlament das deutsche Volk vertreten soll - und die Hälfte der Bevölkerung ist nun mal weiblich und die andere Hälfte männlich - ist es doch nur legitim, mal darüber nachzudenken, wie das, was schon Realität ist, auch abgebildet werden kann an dem Ort, der das Volk repräsentiert und auch Entscheidungen für all diese Menschen trifft. Ich finde, dass Frauen dort das gleiche Recht haben, repräsentiert zu sein, wie Männer.

Ihre Parteifreundin, SPD-Bundesjustizministerin Katarina Barley, drängt zur Erhöhung des Frauenanteils im Bundestag auf eine Änderung des Wahlrechts. In Frankreich stünden auf den Kandidatenlisten der Parteien abwechselnd Männer und Frauen. Auch in Ländern wie Spanien oder Portugal. Warum sind wir im Vergleich so rückständig in Sachen politischer Gleichberechtigung? Ich glaube, man muss schon differenzieren. Es ist sehr unterschiedlich in den Fraktionen. Die SPD zum Beispiel hat bereits die Quotenregelung und den Wechsel von Mann und Frau auf den Listen. In anderen Fraktionen können sie die Frauen suchen. Und da ist natürlich die Frage, wie man auch damit umgeht. Es ist insgesamt wichtig, dass wir dem "Rollback", den wir im Moment an einigen Stellen erleben, entgegenwirken. Wir haben so wenig Frauen im Bundestag wie seit 20 Jahren nicht mehr: Das ist etwas, was man nicht einfach hinnehmen kann. Und wenn es noch weniger wird, bedeutet es, dass eine bestimmte Gruppe in der Bevölkerung, nämlich die Hälfte, die Frauen, nicht ausreichend repräsentiert sind. Das kann nicht das Modell einer modernen Gesellschaft des 21. Jahrhunderts sein.

Vor einigen Wochen gab es auf Radioeins eine Ärztin im Interview, die bestraft wurde, weil sie auf ihrer Internetseite darauf hingewiesen hat, dass sie in ihrer Praxis auch Schwangerschaftsabbrüche anbietet. Sie sagte daraufhin: "Genauso wie es irgendwann ein Frauenwahlrecht gab, wird es irgendwann auch ganz normal sein, auf Schwangerschaftsabbrüche hinzuweisen." Wann schaffen Sie es, das durch den Bundestag zu bekommen? Es ist natürlich sehr wichtig, dass dieses Thema vorangebracht wird. Es geht ja um zwei Dinge dabei: Es geht einmal um das umfassende Informationsrecht der betroffenen Frauen. Und auf der anderen Seite natürlich um die Entkriminalisierung der Ärzte, die Frauen in Notsituationen helfen. Das ist ein ganz wesentliches Anliegen. Wir arbeiten im Moment daran und ich hoffe sehr, dass wir zu einer guten Lösung kommen, die genau diesen beiden Zielen dann auch gerecht wird.

Sie sprechen am Montag im Deutschen Historischen Museum in Berlin beim Festakt zu dem Jahrestag 100 Jahre Frauenwahlrecht in Deutschland. Ist es für Sie im Rückblick eigentlich erschreckend, dass den Frauen dieses Recht erst 1918 eingeräumt wurde - oder waren die Zeiten einfach so? Einerseits sind 100 Jahre lang, andererseits auch wieder nicht. Und wenn man sich mal überlegt, wie viel dann erst viel später auch noch an Frauenrechten geschaffen wurde... Wir haben ja bis in die 60er und 70er Jahre hinein immer noch die Diskussion gehabt, das Frauen ihre Männer eigentlich fragen müssen, also die Zustimmung einholen mussten, wenn sie eine Arbeit aufnehmen wollten. Wir haben über den Grundsatz "Nein heißt Nein" diskutiert. Und erst im letzten Jahr ist dieser Grundsatz im Strafgesetzbuch gegen sexuelle Gewalt verankert worden. Da sind noch viele Schritte zu tun, die weiterführen werden. Wir haben heute Themen wie die Frage der Aufwertung der sozialen Berufe, in denen 80 Prozent Frauen arbeiten, die vielfach schlechtere Arbeitsbedingungen haben als Männer. Und wir haben grundsätzlich das Thema gleicher Lohn für gleiche Arbeit. Das ist noch lange nicht erledigt. Da bleibt noch eine Menge zu tun. Und das gilt nicht nur für Frauen in Führungspositionen, sondern gerade auch für die Frage, in welchen Berufen Frauen eigentlich hauptsächlich arbeiten und wie die vergütet sind. Da geht es einfach um Schulgeld-Befreiung, Ausbildungsvergütung, bessere Bezahlung für die sozialen Berufe von der Erzieherin bis zur Altenpflegerin, das sind die großen Ziele. Darum müssen wir uns auch kümmern. Vielen Dank für das Gespräch, Franziska Giffey.

Das Gespräch mit Franziska Giffey (SPD) führten Tom Böttcher und Marco Seiffert, Radioeins.