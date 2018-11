dpa/Britta Pedersen Audio: Inforadio | 27.11.2018 | Interview mit Marianne Birthler | Bild: dpa/Britta Pedersen

Interview | Marianne Birthler - "Viele Mitarbeiter fürchten um das Ansehen der Gedenkstätte"

27.11.18 | 14:22 Uhr

Am Montag eskalierte der Streit um den früheren Direktor der Stasiopfer-Gedenkstätte Hubertus Knabe. Die Mitarbeiter wünschen sich, dass endlich wieder Ruhe einkehrt, sagt Marianne Birthler im Interview. Der Stiftungsrat hatte sie als Vertrauensperson berufen.

rbb: Wie haben Sie den Auftritt von Hubertus Knabe am Montag erlebt? Marianne Birthler: Das war für alle Beteiligten eine sehr unerfreuliche Situation. Hubertus Knabe hätte meiner Meinung nach nicht nur sich selbst, sondern auch der Arbeit der Gedenkstätte und den Mitarbeitern einen Gefallen getan, wenn er es nicht so weit hätte kommen lassen. Für die Mitarbeiter ist das natürlich eine schwierige Situation, wenn die Gedenkstätte auf so ungute Weise in der Öffentlichkeit steht.

Sie fürchten auch darum, dass das Ansehen der Gedenkstätte leidet. Viele von ihnen sind hochmotiviert und identifizieren sich mit der Arbeit dort sehr. Ich wünschte, es wäre würdevoller zugegangen und Hubertus Knabe hätte akzeptiert, dass seine Zeit in der Gedenkstätte jetzt ein Ende genommen hat. Nach 18 Jahren im Amt ist es auch nichts Ungewöhnliches, dass nach einer bestimmten Zeit auch Führungspositionen erneuert werden.

Hubertus Knabe hält weiter an seinem Posten fest. Er hat gegen seine Kündigung geklagt. Sie haben viele Gespräche mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern geführt. Können die sich überhaupt noch eine weitere Zusammenarbeit mit Knabe vorstellen? Ich kann das natürlich nicht endgültig beurteilen. Am Montag wurden die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter über den Stand der Dinge informiert, als Hubertus Knabe zu der Versammlung hinzukam. Nach den Reaktionen, die dort zu spüren waren, hatte ich den Eindruck, dass die meisten darauf hoffen, dass es bald eine neue Gedenkstättenleitung gibt. Vor allen Dingen hoffen sie, dass Ruhe einkehrt und sie ihre Arbeit ohne solche Spektakel weiterführen können.

Sie sind als Vertrauensperson berufen worden, um den Übergangsprozess zu begleiten. Wie stellt sich dieser Prozess im Moment dar? Wie soll es weitergehen mit der Gedenkstätte? Meine Aufgabe ist zunächst mal - in dieser doch ziemlich unruhigen und für manche auch beunruhigenden Zeit - als Gesprächspartnerin, vielleicht auch ein bisschen als Anwältin der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu agieren. Das wurde jedenfalls in den zurückliegenden Wochen sehr lebhaft in Anspruch genommen. Ich habe mit vielen gesprochen. Ich habe das auch aufbereitet, so dass die künftige Gedenkstättenleitung und auch der Stiftungsrat einen Eindruck von der Stimmung bekommen.

Zur Person dpa/Pedersen Gedenkstätte Hohenschönhausen - Stiftungsrat beruft Birthler als Vertrauensperson Marianne Birthler, die ehemalige Bundesbeauftragte für die Stasi-Unterlagen, wurde im September vom Stiftungsrat als Vertrauensperson eingesetzt. Sie soll den Übergangsprozess in der Gedenkstätte Hohenschönhausen begleiten und Ansprechpartnerin für die Mitarbeiter sein.

Können Sie einen kurzen Einblick geben? Es war für mich sehr eindrucksvoll in wie vielen Gesprächen davon die Rede war, dass sich die Mitarbeiter mehr Mitbestimmung, mehr Transparenz und mehr Mitverantwortung wünschen. Es hat offenbar keine langfristigen gemeinsamen Strategie-Diskussionen gegeben. Oft wurden Mitarbeiter einfach mit Beschlüssen oder mit Forderungen konfrontiert. Selbst die hochqualifizierten Mitarbeiter auf der Führungsebene waren nach meinem Eindruck mehr Ausführende als Mitgestalter. In den Gesprächen kam immer wieder sehr deutlich zum Ausdruck: "Wir können, was wir wollen. Wir wollen mitdenken und wir wollen unsere Aufgabe hier auch miteinander wahrnehmen". Das kam wohl zu kurz in der Vergangenheit. Diese klugen, mit der Arbeit identifizierten Menschen sind ein unglaubliches Kapital - man muss sie nur machen lassen.

Nun gibt es um die Gedenkstätte nicht erst seit Bekanntwerden der Sexismus-Vorwürfe Streit. Spiegelt sich hier auch noch eine andere Auseinandersetzung wider - nämlich die über den Umgang mit der DDR-Vergangenheit und dem Unrecht, beziehungsweise die Deutungshoheit darüber? Ich habe den Eindruck, dass das insbesondere von Herrn Knabe und Menschen, die sich an seine Seite gestellt haben, sehr einseitig gezeichnet wurde. Ich war in einigen Debatten des Stiftungsrates zugegen. Ich habe keinen Anhaltspunkt dafür gefunden, dass parteipolitische Motive eine Rolle spielen - im Gegenteil. Es ging um das Ansehen der Aufarbeitung. Und natürlich ist das ein Feld, wo es immer auch viel Streit gibt und wo die Akzente unterschiedlich gesetzt werden. Aber das Wichtigste in dieser Gedenkstätte ist die Bedeutung dieses Ortes und die Einbeziehung der Zeitzeugen in die Arbeit mit den Besuchergruppen. Das wird von niemandem infrage gestellt und das wird auch weitergehen - womöglich sogar besser weitergehen. Vielen Dank für das Gespräch!

Das Interview führte Oliver Rehlinger, Inforadio.