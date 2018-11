Jeder zweite Verurteilte in Berlin hat bereits Vorstrafen

In Brandenburg hatten knapp die Hälfte aller Straftäter, die 2017 verurteilt wurden, Vorstrafen. Exakt 47 Prozent der knapp 17.800 Verurteilten standen nicht zum ersten Mal vor Gericht, so das Statistische Landesamt. Demnach waren 28,3 Prozent zuvor schon bis zu vier Mal verurteilt worden.

Jeder zweite Straftäter, der im vergangenen Jahr in Berlin verurteilt wurde, stand nicht zum ersten Mal vor Gericht. Genau 51,7 Prozent der 37.082 Verurteilten hatten Vorstrafen, wie das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg am Freitag mitteilte. Demnach waren 28 Prozent zuvor schon bis zu viermal verurteilt worden. 13,9 Prozent hatten bereits neun oder mehr Strafurteile kassiert.

Die Zahl der rechtskräftig wegen einer Straftat oder eines Vergehens Verurteilten sank in Berlin gegenüber 2016 um 7.193 (minus 16,2 Prozent). Damit gab es im Vorjahr den niedrigsten Stand von Verurteilungen seit 2013. Der Anteil der Frauen lag bei 21,5 Prozent. In Brandenburg nahm die Zahl verurteilter Straftäter im Vergleich zu 2016 um 0,8 Prozent zu. Der Anteil der Frauen hingegen lag in der Mark bei nur knapp 18 Prozent.

Während in Brandenburg Straftaten im Straßenverkehr die häufigsten Gründe für die Verurteilungen (27,5 Prozent) waren, waren die häufigsten Delikte in Berlin Betrug und Untreue (27,7 Prozent). In knapp 20 Prozent der Berliner Fälle ging es um Diebstahl und Unterschlagung.

Das Erwachsenenstrafrecht wurde sowohl in der Hauptstadt als auch in Brandenburg bei rund 95 Prozent der Urteile angewandt.