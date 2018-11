imago/Stefan Boness/Ipon Audio: Fritz | 19.11.2018 | Studiogespräch mit Klaas-Wilhelm Brandenburg | Bild: imago/Stefan Boness/Ipon

Berliner Senat zahlt 60.000 Euro - Kampagne soll auf Opfer rechter Gewalt aufmerksam machen

19.11.18 | 17:34 Uhr

Für nicht-weiße, jüdische oder homosexuelle Menschen kann das Leben in Berlin gefährlich sein. Darauf will eine neue Kampagne aufmerksam machen. Finanziert wird sie vom Senat. Ziel sind Spenden für die Opfer. Von Klaas-Wilhelm Brandenburg

Es waren erschreckende Zahlen, mit denen der für Antidiskriminierung zuständige Berliner Justizsenator Dirk Behrendt (Grüne) am Montag die Vorstellung einer neuen Kampagne für Opfer rechter Gewalt eröffnete: 267 Angriffe von Neonazis, 947 antisemitische Vorfälle und 324 homo- und transfeindliche Taten zählten verschiedene Opferberatungsstellen in Berlin allein im vergangenen Jahr. Als "ein bedrückend großes Phänomen" bezeichnet Behrendt rechte Gewalt in Berlin deshalb. Um den Opfern besser zur Seite zu stehen, finanziert der Senat mit 60.000 Euro eine neue Kampagne: Mit Plakaten, auf Postkarten und in den sozialen Medien soll sie in den kommenden sechs Wochen auf den Opferfonds CURA [cura-hilft.berlin] aufmerksam machen, der schon seit 1993 Spenden für Opfer rechter Gewalt sammelt. Insgesamt sechs Motive gibt es, in denen es um Homo- und Transfeindlichkeit, Antisemitismus, Rassismus, Antiziganismus – also den Hass auf Sinti und Roma – aber auch um Obdachlosenfeindlichkeit geht.

Zwei Motive der Plakatkampagne | Bild: Amadeu Antonio Stiftung

Neonazis drohten: "Die Kugel ist für Dich"

Die Motive der Kampagne sind Alltagsszenen, die Betrachter durch den dazugehörigen Text in die Perspektive der Opfer versetzen soll. So zeigt ein Motiv ein sich küssendes Paar, darunter steht: "Die einen küssen sich, wo und wann sie wollen. Die anderen nur, wenn sie sich trauen." Dies soll klar machen, wie gefährlich bestimmte, für viele ganz normale Situationen sind, wenn man zum Beispiel einer Minderheit angehört. Davon kann auch die Filmemacherin Mo Asumang ein Lied singen. Sie wurde bereits oft von Neonazis bedroht – einfach nur, weil sie Schwarz ist. Die Band White Arean Rebels hatte auf einer ihrer CDs sogar ein Lied, in dem es hieß: "Die Kugel ist für Dich, Mo Asumang!" "Da war ich natürlich wirklich schockiert und dachte, die Nazis stehen gleich bei mir vor der Tür", erinnert sich Asumang. So wurde ihr Lieblingsplatz in ihrer eigenen Küche auf einmal zum kompletten Gegenteil: "Ich konnte jahrelang nicht am Fenster sitzen, weil ich immer an diese Kugel denken musste."

Von links nach rechts: Kati Becker von den Berliner Registern zur Erfassung rechtsextremer und diskriminierender Vorfälle in Berlin, Senator Dirk Behrendt (Bündnis 90/Die Grünen Berlin), Anetta Kahane von der Amadeu Antonio Stiftung und Regisseurin Mo Asumang. | Bild: dpa/Christoph Soeder

Ziel: auch Kosten für psychologische Hilfe übernehmen

Deshalb unterstützt Asumang die Kampagne. Ziel ist, Menschen zum Spenden für den Opferfonds CURA zu animieren. "Mit diesem helfen wir Opfern rassistischer, rechter und antisemitischer Gewalt ganz unbürokratisch", sagt Anetta Kahane, Vorsitzende der Amadeu Antonio Stiftung, die den Fonds seit 2004 betreut. So könne aus dem Fonds beispielsweise der Anwalt bezahlt werden, wenn ein Opfer rechter Gewalt im Prozess gegen den Täter als Nebenkläger auftreten möchte. "Genauso wie Umzugskosten, wenn die Leute so stark unter Druck stehen, dass sie nicht mehr in ihrer Wohnung bleiben können – das gibt es leider relativ häufig", berichtet Kahane. Aber auch ganz alltägliche Sachen wie die Kosten für eine kaputte Brille oder ein kaputtes Handy werden vom Fonds übernommen. In den vergangenen Jahren kamen durch Spenden stets zwischen 20.000 und 30.000 Euro im Jahr zusammen – das reiche aber nicht für alles, was Opfer rechter Gewalt eigentlich benötigen, so Kahane. "Kosten für psychologische Beratungen können wir oft nicht übernehmen, weil das unser Budget übersteigt", sagt sie. Menschen, die keine Versicherungen haben, könnten dann ihr Trauma nicht richtig verarbeiten."Dabei brauchen die Menschen das sehr dringend", sagt Kahane. Sie hoffe, dass dieses Geld jetzt mithilfe der Kampagne zusammenkommt.

