Der Bezirk Neukölln gilt als Hochburg der Clan-Kriminalität in Berlin, das ist nicht zuletzt durch den Mord an dem vielfach vorbestraften Nidal R. noch einmal deutlich geworden. Entsprechend groß sind die Erwartungen im Bezirk an das Treffen mit Innensenator Geisel.

Der Bezirksbürgermeister von Berlin-Neukölln, Martin Hikel (SPD), unterstützt den Vorschlag von Innensenator Geisel, ein Abwehrzentrum gegen Clan-Kriminalität einzurichten. Der SPD-Politiker sagte im rbb, es sei wichtig, den Informationsaustausch zwischen den Behörden zu verbessern. Auch die Kriminellen hielten sich schließlich nicht an die Zuständigkeiten der verschiedenen Stellen, so Hikel. Neuköllns Jugendstadtrat Falko Liecke (CDU) fordert sehr konkrete Verabredungen, wie gegen die kriminellen Familien vorgegangen werden kann - am besten in Form eines bundesweiten Konzeptes.

Der Bezirk hat aber auch die Kinder der Clan-Familien im Blick. Ihnen soll nach dem Willen der Stadtparlamentarier ein Ausstieg aus kriminellen Strukturen in der Familie ermöglicht werden. Im Zweifel soll man auch Kinder aus kriminellen Familien herausholen können, so die Idee des Jugendstadtrates. Ob das möglich sein wird, ist aber eher unklar.