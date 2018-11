Zwei Monate nach seiner Freistellung kehrte Hubertus Knabe am Montag an seinen Arbeitsplatz an der Stasiopfer-Gedenkstätte zurück. Nun hat das Landgericht einem Eilantrag der Kulturverwaltung stattgegeben: Knabe muss sein Büro doch wieder verlassen.

Es war ein kurzes Comeback für Hubertus Knabe: Zwei Monate nach seiner Freistellung war der abgesetzte Direktor der Berliner Stasiopfer-Gedenkstätte Hohenschönhausen am Montag an seinen Arbeitsplatz zurückgekehrt. Dabei bezog er sich auf eine Einstweilige Verfügung, die er beim Landgericht erzielt hatte. Dagegen hat sich die Senatskulturverwaltung juristisch gewehrt und eine neue Eilentscheidung erwirkt.

Bei seiner Rückkehr am Montagmorgen war Knabe von Sympathisanten und Vertretern von Opferverbänden mit Blumen empfangen worden. Anschließend ließ er sich in der Gedenkstätte seinen Büroschlüssel aushändigen und kehrte an seinen Schreibtisch zurück. Zuvor hatte das Landgericht Berlin Ende vergangener Woche per Einstweiliger Verfügung entschieden, Knabe mit sofortiger Wirkung wieder als Gedenkstättendirektor einzusetzen und die Geschäfte der Stiftung nach Maßgabe der Gesetze vorläufig weiterführen zu lassen.

Der Berliner Kultursenator Klaus Lederer (Linke) hatte dagegen Widerspruch eingelegt und beim Landgericht beantragt, die Einstellung der erlassenen Einstweiligen Verfügung anzuordnen. Diesem Eilantrag habe die Vertreterkammer am Montag entsprochen. Nach Abwägung der beiderseitigen Interessen erscheine es zumutbar, dass Knabe bis zur Entscheidung über den Widerspruch der Stiftung nicht wieder tätig wird. Über den Widerspruch an sich werde zeitnah entschieden, hieß es.