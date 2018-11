In Berlin gibt es noch fast 2.000 Wohnungen mit Kohleheizung, die den städtischen Wohnungsbaugesellschaften gehören. Das geht aus der Antwort der Senatsverwaltung für Umwelt auf eine Anfrage des FDP-Abgeordneten Marcel Luthe hervor, wie die "Bild"-Zeitung am Montag berichtet.

Demnach stehen in 1.994 Wohnungen der Gesellschaften Gewobag, Gesobau, Stadt und Land und WBM Kohleöfen. Wenn man davon ausgehe, dass jede Wohnung über drei Öfen verfüge, komme man auf eine Gesamtzahl von über 5.000 Öfen.

Kohleöfen gelten als starke Luftverschmutzer, die Schwefeldioxid, Ruß, Stickoxide und Schwermetalle ausstoßen. In den betroffenen Wohnungen wird laut Umweltbehörde mit Braunkohle aus der Lausitz geheizt.

Die Zeitung hält dem Berliner Senat vor, "der größte Luftverschmutzer" der Hauptstadt zu sein. Die Gesobau kündigte dem Blatt zufolge an, in Mitte 53, in Pankow 43 und in Marzahn-Hellersdorf 46 Wohnungen von Kohleheizung auf Fernwärme umzustellen.