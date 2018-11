G. M. B Dienstag, 27.11.2018 | 17:00 Uhr

Die Verbissenheit, mit der diese Geldentschädigungen in regelmäßigen Abständen trotz NEUTRALITÄZsgesetz erzwungen werden, ist schon beachtlich.

In Saudi-Arabien kämpfen Frauen gerade trotz Folter etc. für mehr Frauenrechte und hier will man das demonstrative Symbol der Ungleichberechtigung an die Schulen bringen, sogar noch an die Grundschule.