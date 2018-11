Geisel will Behörden im Kampf gegen kriminelle Clans vernetzen

Berlin will und muss effektiver gegen kriminelle Clans vorgehen. Aber mit Polizei und Justiz allein ist organisierten Strukturen nicht beizukommen. Innensenator Geisel will nun auch andere Behörden in die Fälle einbinden. Denn ein mächtiges Druckmittel heißt: Geld.