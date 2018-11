Collage rbb24, Fotos: Sylvia Last, Kreisverband LINKE Ostprignitz-Ruppin, Fotohaus Normann, Imago/Rech Audio: Antenne Brandenburg | 04.11.2018 | Sandra Fritsch | Bild: Collage rbb24, Fotos: Sylvia Last, Kreisverband LINKE Ostprignitz-Ruppin, Fotohaus Normann, Imago/Rech

Wahl am Sonntag - Drei Kandidatinnen wollen Kyritzer Bürgermeisterin werden

04.11.18 | 10:22 Uhr

Knapp 8.000 Wahlberechtigte können in Kyritz am Sonntag ihr neues Stadtoberhaupt wählen. Drei Frauen bewerben sich: Zwei Newcomerinnen treten gegen die Amtsinhaberin an. Im Wahlkampf ging es vor allem um Kitaplätze und den Feuerwehr-Nachwuchs.

Die Bewohner von Kyritz entscheiden am Sonntag über eine neue Bürgermeisterin. Rund 7.890 Menschen können abstimmen. Diesmal kandidieren drei Frauen - darunter auch die Amtsinhaberin Nora Görke (parteilos, nominiert von der SPD). Konkurrenz machen ihr Kathrin Boleslawsky (parteilos, unterstützt von der Linken) und Denise-Verena Ladewig von der CDU. Alle drei kündigten an, sich unter anderem für bessere Lebensumstände im Stadtteil Kyritz West einzusetzen und die Kinderbetreuung in der Stadt zu verbessern.

Mindestens 50 Prozent und das Quorum

Wahlsiegerin ist, wer am Sonntag mehr als 50 Prozent der Stimmen erhält und gleichzeitig auch das Quorum erfüllt. Das heißt: mindestens 15 Prozent der Wahlberechtigten auf sich vereinen. Das wären mindestens 1.185 Stimmen, erklärte die Wahlleiterin Stephanie Pauly. Sollte das nicht gelingen, kommt es am 18. November zu einer Stichwahl. Die Amtszeit der Bürgermeisterin dauert acht Jahre.

Die Bürger können am Sonntag von 8 bis 18 Uhr ihre Stimme abgeben - unter anderem in der Kyritzer Integrationskita, in Drewen im Feuerwehrhaus oder in Mechow. Knapp 100 Wahlhelfer werden im Einsatz sein. Per Briefwahl hätten sich bis Freitag bereits rund neun Prozent der Wahlberechtigten an der Stimmabgabe beteiligt, sagte die Wahlleiterin.

Kitas und Infrastruktur ausbauen

Themen, die den Wahlkampf in Kyritz beherrschten, waren unter anderem die Kita-Situation, die Zukunft der Feuerwehr, Kyritz-West und der Leerstand mehrerer Supermärkte in der Stadt. Nora Görke, die seit acht Jahren Bürgermeisterin in Kyritz ist, verwies im rbb auf Erfolge in der Stadt: "Wir haben neue Straßen gebaut, es gibt eine ganz neue Brücke über die Jeglitz, eine neue Kita - das finde ich, ist eine wirklich tolle Erungenschaft", sagte sie über die eigene Arbeit. Sie betonte, es gebe noch viel zu tun, Kyritz sei attraktiver geworden und wachse: "Darauf müssen wir reagieren." Vor allem der Ausbau der Kitaplätze sei wichtig für die nächste Zeit, aber auch die Weiterentwicklung der Infrastruktur.

"Feuerwehr ist Chefsache"

Die von der Linken unterstützte Kandidatin Kathrin Boleslawsky hingegen sagte, sie sehe noch großen Handlungsbedarf in der Verwaltung der Stadt. "So wie es immer rüberkommt, es ist alles schön, ist es eben nicht", äußerte sie sich im Gespräch mit dem rbb. Es gebe in Kyritz-Ost und -West kaputte Straßen und die Gehwege seien nicht barrierefrei. Es fehlten Radwege. Und: "Wir haben viel Armut in Kyritz." Die CDU-Kandidatin Denise-Verena Ladewig lenkte den Blick zum einen auf Kyritz-West: Dort müssten dringend nachhaltige Sanierungsmaßnahmen passieren, "sodass die Menschen sich auch angenommen und wertig fühlen". Das zweite drängende Problem sei der Nachwuchs für die Feuerwehr. Das Thema sei so wichtig, dass sich die Bürgermeisterin selbst darum kümmern müsse.

