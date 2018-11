Ein 95-jähriger ehemaliger KZ-Wächter aus Neukölln ist angeklagt worden. Er soll bis zur Befreiung des Konzentrationslagers Mauthausen in Österreich mitverantwortlich für Erschießungen, Vergasungen und Folter in über 36.000 Fällen gewesen sein. Von Ulf Morling

Er soll spätestens ab Juli 1944 bis zur Befreiung Anfang Mai 1945 der Wachmannschaft des in Österreich liegenden deutschen Konzentrationslagers angehört haben. Jahrzehntelang lebte der Angeklagte unbehelligt in Neukölln.

Anfang 1943 wure in Mauthausen zusätzlich eine getarnte Genickschussanlage zwischen Gaskammer und Leichenkühlraum gebaut. Hier wurden ahnungslose Häftlinge hingerichtet. Die weitaus meisten Häftlinge des KZ Mauthausen wurden während des mutmaßlichen Dienstzeitraums des Angeklagten in Gaskammern getötet.

Viele der Häftlinge in Mauthausen starben allein durch völlig unzureichende Ernährung und Misshandlungen durch das Wachpersonal. Seit Eröffnung des Vernichtungslagers in der Nähe von Linz im Herbst 1939 wurden außerdem mindestens einmal im Monat jeweils mindestens fünf Häftlinge mit Herzinjektionen (Gemisch u.a. aus Benzin und Magnesiumchlorat) ermordet. Die systematische Vernichtung von Häftlingen durch die Wachmannschaften wurde auch mit sogenannten "Totbadeaktionen" vorgenommen: Die Häftlinge wurden solange mit eiskaltem Wasser abgeduscht, bis sie durch Kreislaufversagen oder Unterkühlung starben. Weitere Opfer ertranken im absichtlich verstopften Abfluss des "Duschraumes".

Seit Februar 1942 war im KZ Mauthausen zudem eine Gaskammer in Betrieb. Der 13,5 Quadratmeter große Raum war im Keller des Krematoriums als Duschraum getarnt. Um die jeweils 50 bis 100 Häftlinge in Sicherheit zu wiegen, war die Gaskammer gefliest und mit Heizkörpern und Beleuchtung ausgestattet. Bevor die Häftlinge den Raum betraten, wurde ihnen Handtuch und Seife ausgehändigt. Die Opfer wurden auf Zahngold untersucht und markiert. Allein zwischen Ende September 1944 und 28. April 1945 wurden dort mindestens 2.683 Menschen vergast.

Ebenfalls vorgeworfen wird dem angeklagten früheren SS-Rottenführer eine Vergeltungsaktion gegen geflüchtete russische Kriegsgefangene. Am 2. Februar 1945 waren 419 Häftlinge aus dem KZ entkommen. In einer zweiwöchigen Großfahndung, bei der nach Zeugenaussagen auch alle SS-Leute der Wachmannschaften eingesetzt wurden, waren 300 Häftlinge erschossen worden.

Wie der rbb erfuhr, bestreitet der laut Anklage 1944/45 zur SS-Wachmannschaft gehörende Neuköllner, jemals im Stammlager Mauthausen gewesen zu sein. Er will, so die Staatsanwaltschaft, lediglich Gefangene im 20 Kilometer entfernten Rüstungsbetrieb "Hermann-Göring-Werke" bewacht haben. Nach wenigen Monaten habe er seinen Dienstort wieder gewechselt.

Als Beweise für die Täterschaft präsentiert die Staatsanwaltschaft auch eine Mannschaftsliste der 16. Kompanie des SS-Totenkopfbanns. Danach soll der Angeklagte am 26. Juli 1944 im KZ Mauthausen als Rottenführer tätig gewesen sein. In einer Liste des Rüstungsbetriebes "Hermann-Göring-Werke", in denen er als SS-Mann gewesen sein will, soll der Angeklagte hingegen nicht aufgeführt sein. Bei der Durchsuchung seiner Neuköllner Wohnung sollen die Ermittler darüber hinaus einige Fotos gefunden haben, auf denen der Angeschuldigte in SS-Uniform zu sehen ist.