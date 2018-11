Die Probleme an der Berliner Polizeischule und Maßnahmen zu deren Lösung sind am Montag Thema in der Sitzung des Innenausschusses im Abgeordnetenhaus. Dazu wird die neue Leiterin der Akademie, Tanja Knapp, angehört. Sie hatte im Sommer die Leitung der Einrichtung übernommen. Ihr Vorgänger Jochen Sindberg und sein Vize Boris Meckelburg hatten nach einer Reihe von Skandalen um ihre Versetzung gebeten .

Wie der rbb im Herbst 2017 berichtete, hatte ein Ausbilder in einer anonymen Mitteilung an den damaligen Polizeipräsidenten Klaus Kandt über unhaltbare Zustände in einer Klasse geklagt. Der Mann sprach von Leistungsverweigerung, Hass und Gewalt in einer Klasse mit vielen Polizeischülern ausländischer Herkunft. Hinzu kam der Vorwurf, dass ein Polizeischüler Kontakt zu kriminellen Clans gepflegt haben soll. Die Polizeiführung hatte die Vorwürfe zunächst zurückgewiesen, die Senatsinnenverwaltung allerdings ließ die Lage dann von Sondergutachter Josef Strobl prüfen. Strobl kam in seinem 83 Seiten starken Bericht zu dem Schluss, dass die Stimmung an der Polizeiakademie in Spandau auf dem Nullpunkt und das Vertrauen zwischen der Akademie-Führung und vielen Mitarbeitern schwer gestört ist - und zwar so schwer, dass es bei vielen bereits eine "innere Kündigung" gebe.