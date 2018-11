Dass es einen zusätzlichen Feiertag in Berlin geben soll, steht fest. Unklar war bisher aber, welcher Tag es sein soll. Jetzt könnte es eine Entscheidung geben, denn die Linke ist nach rbb-Informationen auch für den 8. März, den Weltfrauentag.

Die Linksfraktion im Berliner Abgeordnetenhaus hat sich für den 8. März als zusätzlichen gesetzlichen Feiertag für Berlin ausgesprochen.



Das bestätigte ein Sprecher dem rbb. Damit wird es immer wahrscheinlicher, dass der Frauentag der neue zusätzliche gesetzliche Feiertag für Berlin wird. Bislang tendierte die Linksfraktion zum Tag der Befreiung am 8. Mai. In der SPD zeichnet sich aber eine Mehrheit für den Frauentag am 8. März ab. Für den Frauentag haben auch große Teile der Grünen-Fraktion Sympathien.