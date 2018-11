Eigentlich hätte Diana Golze die Brandenburger Linke in den Landtagswahlkampf führen sollen - doch nach dem Rücktritt der Gesundheitsministerin muss nun jemand anderes ran. Am Samstag hat sich der Vorstand für eine Doppelspitze entschieden.

Die Linke in Brandenburg hat am Samstag ihre Spitzenkandidatin und ihren Spitzenkandidaten für den Landtagswahlkampf gekürt. Es sind die stellvertretende Fraktionsvorsitzende Kathrin Dannenberg und der frühere Landes-Partei-Vize Sebastian Walter. "Wir haben viel Respekt davor, aber auch viel Lust darauf", sagte Walter bei einer Pressekonferenz am Samstag.

Der Parteivorstand schlug die beiden in Potsdam vor - die Entscheidung sei einstimmig und ohne Enthaltungen gefallen, sagte die Landesvorsitzende Diana Golze. Formal würde Dannenberg auf dem ersten Platz und Walter auf Platz zwei landen.

Eigentlich war Golze selbst als Spitzenkandidatin vorgesehen - doch nach dem Skandal über möglicherweise unwirksame Krebsmedikamente der Brandenburger Firma Lunapharm trat die politisch verantwortliche Gesundheitsministerin von ihrem Amt zurück.