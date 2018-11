Bild: dpa

Streit um Kita-Broschüre gegen Rechtspopulismus - "Entweder nicht verstanden oder überhaupt nicht gelesen"

30.11.18 | 19:31 Uhr

An einer Broschüre für Erzieher, die über Rechtsextremismus im Kita-Umfeld informieren will, hat sich Streit entzündet. Politiker von CDU und AfD sind empört, der Bezirk Neukölln rät von der Nutzung ab. Die herausgebende Stiftung nennt die Vorwürfe "lächerlich". Von Oliver Noffke



Dass Kinder von Geflüchteten in eine Kita gehen, ist vielerorts Realität. Auch Menschen, die ein rechtes oder völkisches Weltbild haben, bekommen Kinder und geben diese in die Kita. Wie können Betreuer reagieren, wenn es zu Konflikten kommt? Mit dieser Frage beschäftigt sich die Broschüre "Ene, mene, muh - und raus bist du" der Amadeu Antonio Stiftung. Bundesfamilienministerin Franziska Giffey (SPD) hat sie in Auftrag gegeben und wendet sich in einem Vorwort direkt an die Betreuer: "Ich möchte, dass diejenigen, die sich um die Kinder kümmern, bestmögliche Unterstützung in ihrer tagtäglichen Arbeit erhalten."

Erzieher-Broschüre zum Nachlesen Zum Nachlesen - "Ene, mene, muh - und raus bist du" Die Broschüre "Ene, mene, muh - und raus bist du" von der Amadeu Antonio Stiftung können Sie hier lesen.

Von Spionage an der Kita ist die Rede

Nun gibt es Streit um die Broschüre. Und ausgerechnet der Berliner Bezirk Neukölln, den Giffey bis Anfang des Jahres als Bürgermeisterin regierte, hat die Einstampfung der Broschüre gefordert. Der CDU-Jugendstadtrat Falko Liecke teilte am Freitag im Namen des Bezirksamtes mit: "Die Broschüre will Vorurteile bekämpfen, vermittelt sie aber selbst." Es sei nicht Aufgabe von Erziehern, die politische Gesinnung der Eltern zu überprüfen. So sein Vorwurf. Auch von Seiten der AfD kommt Kritik. Auf Instagram wirft die Partei der Familienministerin vor, sie lasse "jetzt schon unsere Kinder ausspionieren". Zudem wird ein Artikel der "BZ" zitiert, der Franziska Giffey vorwirft, sie verbreite Anleitungen zum Erkennen von Kindern aus völkischen Elternhäusern. Dazu wird eine Zitat aus einem fiktiven Fallbeispiel zitiert. "Das Mädchen trägt Kleider und Zöpfe, es wird zu Hause zu Haus- und Handarbeiten angeleitet, der Junge wird stark körperlich gefordert."

Der "BZ"-Artikel erwähnt jedoch nicht, dass in diesem Beispiel nicht die Betreuer anhand der Kinder auf die Gesinnung der Eltern schließen. Stattdessen wird die Kita von den Eltern anderer Kinder auf das rechte Gedankengut der einen Familie angesprochen. Sie fragen die Betreuer: Wie können wir damit umgehen, dass unsere Kinder dort zu einer Geburtstagsfeier eingeladen sind? Die verkürzte Darstellung der Zeitung ist selbst schon zum Ziel von Kritik geworden, etwa auf dem Portal "Übermedien".

Wer spricht für Neukölln? Darüber gibt es Streit

CDU-Jugendstadtrat Liecke bemängelt auch, die Broschüre zeige eine "einseitige Fixierung auf rechtsradikale Elternhäuser" und fügt hinzu: "In Neukölln sehen wir eher ein Problem mit religiösem Extremismus, wenn Kinder beispielsweise zum Tragen des Kopftuches genötigt oder Zwangsehen schon im Kindesalter arrangiert werden. Auch die Indoktrination durch Linksextremisten ist eine Gefahr." Das ist durchaus richtig. Die 58 Seiten lange Broschüre fokussiert sich ausschließlich auf Eltern mit rechtem Gedankengut. Das wird an keiner Stelle verheimlicht. "Wir haben eine Expertise im Bereich Rechtsextremismus", sagt die Sprecherin der Amadeu-Antonio-Stiftung, Simone Rafael, auf Anfrage von rbb|24. "Wenn es um islamistische Agitation oder Linksextremismus geht, gibt es sicher andere Institutionen, die besser darüber aufklären könnten, als das uns möglich wäre. Viele der Beispiele in unserer Broschüre lassen sich sicher auch auf andere Formen von Extremismus übertragen, aber unsere Broschüre konzentriert sich ausschließlich auf Rechtsextremismus." Dass Liecke sich im Namen des Bezirksamts Neukölln zu dem Fall geäußert hat, scheint zudem nicht abgesprochen gewesen zu sein. Neuköllns Bürgermeister Martin Hikel (SPD), Nachfolger von Franziska Giffey, sagte der Nachrichtenagentur DPA am Freitag, er beteilige sich nicht an einer Kampagne der AfD. "Ich finde es richtig, dass Erzieherinnen und Erzieher einen Ratgeber an die Hand bekommen, der über Rechtsextremismus und den Umgang damit in Kitas aufklärt." "Die Vorwürfe, die der Broschüre gemacht werden, sind lächerlich und entsprechen nicht dem, was in der Broschüre steht", sagt Stiftungssprecherin Rafael. "Es wirkt so, als hätten viele der Kritiker die Broschüre entweder nicht verstanden oder überhaupt nicht gelesen." Dabei ist es leicht, sich ein eigenes Bild zu machen: Die Broschüre ist im Internet vollständig einsehbar.

Angriff auf das traditionelle Familienbild?

Die "BZ" wird selbst an einer Stelle indirekt kritisiert. Zu Beginn der Broschüre werden beispielhaft fünf tatsächliche Vorfälle genannt, in denen es im Umfeld von Kitas zu Fällen von Ausgrenzung kam. Neben einem Spielplatz, der an die Märchen aus 1001 Nacht erinnern sollte und einem Elternprotest gegen einen Syrer, der an einer Kita arbeiten sollte, wird die Debatte zu einem anderen Infoblatt für Kita-Betreuer zum Thema sexueller Vielfalt erwähnt. Die Zeitung hatte daraus die Schlagzeile gemacht "Berliner Senat verteilt Sex-Broschüre an Kita-Kinder". Die Berliner CDU wollte die Broschüre stoppen, die AfD sprach von einer "Sex-Broschüre". Dieselben drei Kritiker von damals machen nun erneut am lautesten mobil gegen die Broschüre zu Rechtspopulismus und Rechtsextremismus. "Wenn man etwas macht zu Kindern und Erziehung, dann ist das oft ein sehr emotionales Thema, das innerhalb von Gruppen hochkocht, die ein eher traditionelles Familienbild haben und ihre eigenen Werte bedroht sehen", sagt Simone Rafael. "Bei der CDU und der 'BZ' hätte ich allerdings unterstellt, dass sie ähnliche demokratische Grundsätze vertreten wie wir."



Sendung: Abendschau, 30.11.2018, 19.30 Uhr