Berliner Sozialsenatorin will Kältehilfe bei Bedarf ausbauen

Derzeit gibt es 1.200 Notschlafplätze für Obdachlose, sie wurden früher als sonst bereits im Oktober geöffnet und sollen bis April zugänglich sein. "Sollten die voll sein und wir mehr brauchen, werden wir aufstocken", kündigte Breitenbach an.

Berlins Sozialsenatorin Elke Breitenbach (Linke) hat angekündigt, die Kältehilfe-Plätze für Obdachlose bei Bedarf noch weiter auszubauen. "Wir werden uns nicht angucken, wie Menschen auf der Straße erfrieren - und dafür werden wir Himmel und Hölle in Bewegung setzen", sagte sie am Donnerstag im Berliner Abgeordnetenhaus.

Mit den Berliner Bezirken will die Senatorin einen Kältehilfe-Pakt aushandeln, in dem verbindliche Plätze festgeschrieben sind. Außerdem solle geprüft werden, ob Obdachlose in nicht genutzten Flüchtlingsunterkünften untergebracht werden könnten.

Manche Obdachlose nutzen die Notunterkünfte jedoch nicht, sei es, weil dort Hunde und Alkohol in der Regel verboten sind, sei es, weil sie sich nicht mit anderen Menschen in geschlossenen Räumen aufhalten können.