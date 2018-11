Tunnel am Alex wird doch kein Nachtquartier für Obdachlose

Der Versuch, Bahnhöfe der BVG als Nachtquartiere im Rahmen der Kältehilfe anzubieten, war bereits gescheitert. Dann hieß es, Obdachlose könnten bald in einem Tunnel am Alexanderplatz unterkommen. Doch hier winkt der Senat ab.

Ein ungenutzter Fußgängertunnel am Alexanderplatz wird nun doch nicht zum Nachtquartier für Obdachlose während der kalten Winterzeit umfunktioniert. Der Tunnel habe keinen ordentlichen Notausgang, die Belüftung sei schlecht und der Brandschutz unzureichend, sagte ein Sprecher der Verkehrsverwaltung dem rbb. Für diesen Winter seien die notwendigen umfangreichen Bauarbeiten nicht mehr zu schaffen. Das gemeinsame Ziel von BVG und Senat, Räume für Obdachlose bei den Verkehrsbetrieben zu finden, ist somit vorerst gescheitert. Im Oktober hatten sich Sozialsenatorin Elke Breitenbach (Linke) und BVG-Chefin Sigrid Nikutta noch darauf verständigt, für die kommenden Winternächte passende Räumlichkeiten in U-Bahnhöfen zu suchen. Diese Zusammenarbeit war kürzlich gescheitert, der Tunnel zwischen dem Haus des Reisens und dem U-Bahnhof Alexanderplatz war die vorerst letzte mögliche Option.

In den vergangenen Jahren hatten die Berliner Verkehrsbetriebe bestimmte Bahnhöfe im Winter nachts für Obdachlose geöffnet. Im September kündigte die BVG jedoch an, unter den bisherigen Bedingungen keine Bahnhöfe mehr zum Übernachten bereitzustellen - aus hygienischen und sicherheitstechnischen Gründen.

Die Senatsverwaltung für Integration und Soziales kritisierte die Entscheidung. Beide einigten sich im Oktober dann darauf, in den Bahnhöfen geeignete Räumlichkeiten ausfindig machen zu wollen - ohne gefährliche technische Anlagen (wie Starkstromleitungen). Auch sollten gegebenenfalls Toiletten aufgestellt werden.

Bislang wurden jedoch keine Orte benannt. BVG-Sprecherin Petra Reetz kündigte am Freitag an, die Mitarbeiter würden Obdachlose notfalls an Unterkünfte der Kältehilfe vermitteln.