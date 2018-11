In den Berliner Bürgerämtern fehlen weiterhin Geräte, um Pässe mit technischer Unterstützung auf Echtheit zu prüfen. Die zuletzt zum 31. Oktober angekündigte Einführung von Prüfgeräten für Dokumente sei "praktisch und zeitlich" nicht mehr umsetzbar, heißt es in einer am Dienstag veröffentlichten Antwort der Innenverwaltung auf eine parlamentarische Anfrage des CDU-Abgeordneten Stephan Lenz.

Die Prüfgeräte sollten - nach einer dreijährigen Testphase in Neukölln - eigentlich bereits bis Ende 2017 zentral eingeführt werden. Es kam aber immer wieder zu Verzögerungen. In diesem Sommer war noch auf die neuen Datenschutzgesetze verwiesen worden. Wann die Geräte nun zum Einsatz kommen könnten, ist weiter unklar. Wie der Sprecher der Innenverwaltung, Martin Pallgen, rbb|24 bestätigte, sind die Geräte bislang nur in Neukölln vorhanden.