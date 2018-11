Brandenburgs Genossen müssen sich was ausdenken

SPD-Landesparteitag in Potsdam

Vor dem Hintergrund sinkender Umfragewerte trifft sich die SPD Brandenburg am Samstag zum Parteitag. Als Vorsitzender wird wohl Ministerpräsident Dietmar Woidke im Amt bestätigt - der dann vor einem schweren Wahljahr steht.

Brandenburgs Sozieldemokraten wollen am Samstag auf ihrem Landesparteitag in Potsdam einen neuen Vorstand wählen. Die Bestätigung von Ministerpräsident Dietmar Woidke im Amt gilt als sicher - spannend aber wird das Abstimmungsergebnis.

Woidke will Ministerpräsident in Brandenburg bleiben

Angesichts sinkender Umfragewerte für die SPD erwarten die Delegierten eine Mut machende Rede vom Landeschef, der auch federführend am Leitantrag "Zuhause in Brandenburg" mitgearbeitet hat. Darin verspricht die SPD weitere Investitionen in Kindertagesstätten, das Gesundheitswesen und eine bürgernahe Verwaltung.

Vor zwei Jahren war Woidke mit 83,3 Prozent der Stimmen im Amt bestätigt worden. Wegen der anstehenden Landtagswahl im kommenden Herbst und der Kommunal- und Europawahl im Frühjahr dürfte die Partei dieses Mal eine noch größere Geschlossenheit demonstrieren wollen.

Denn auch die SPD in Brandenburg hat - wie die Bundespartei - mit starken Verlusten in der Wählergunst zu kämpfen. Bei der letzten Landtagswahl 2014 gaben 31,9 der Wählenden der SPD ihre Stimme. Beim letzten BrandenburgTREND im September 2018 lagen die Sozialdemokraten bei 23 Prozent - gleichauf mit der AfD, die ihr Ergebnis im Vergleich zu 2014 fast verdoppelt hat.

Die SPD stellt seit der Wiedervereinigung im Jahr 1990 den Ministerpräsidenten.