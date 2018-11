Gelbe Farbe am Großen Stern

Die umstrittene Farbaktion von Greenpeace-Aktivisten rund um die Siegessäule in Berlin hat ein Nachspiel. Bundesweit wurden am Mittwoch richterliche Durchsuchungsbeschlüsse vollstreckt - es geht um den Vorwurf des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr.