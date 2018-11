Ein Zusammenschluss aus mehr als 40 Organisationen und Initiativen aus ganz Brandenburg will am Samstag in der Potsdamer Innenstadt gegen das von der rot-roten Koalition geplante neue Polizeigesetz demonstrieren.

Die Demonstration beginnt gegen 13.30 Uhr auf dem Schillerplatz in der westlichen Innenstadt. Das Bündnis #noPolGBbg will dann über die Breite Straße Richtung Hauptbahnhof ziehen. "Im Gewand der Terrorabwehr soll die Polizei neue Befugnisse bekommen, die eine lange Liste von Grundrechtseinschränkungen beinhalten", schreiben die Veranstalter auf ihrer Seite. Für die Demo sind rund 1.000 Teilnehmer angemeldet.

Das lange Zeit auch innerhalb der Koalition umstrittene Vorhaben soll am kommenden Mittwoch in erster Lesung im Landtag behandelt werden .

Ebenfalls wollen die im Forum Natur organisierten Verbände am Samstag am Alten Markt (10:00 Uhr) unter anderem für die Aufnahme des Wolfs in das Brandenburgische Jagdrecht protestieren. Zudem hat die Deutsche Kommunistische Partei (DKP) unter dem Titel "Nieder mit dem Krieg! - 100. Jahrestag der Novemberrevolution" am Karl-Liebknecht-Forum (11.00 Uhr) zu einer Gedenkveranstaltung aufgerufen.

