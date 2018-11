dpa/Pedersen Audio: Inforadio | 13.11.2018 | Thomas Rautenberg | Bild: dpa/Pedersen

Protest gegen Baupläne an Rummelsburger Bucht - "Es werden definitiv Freiflächen draufgehen"

14.11.18 | 07:54 Uhr

Immer mehr Brachen werden in Berlin zugebaut. Große Pläne gibt es seit mittlerweile 25 Jahren auch für die Rummelsburger Bucht in Lichtenberg. Die Anwohner sind wenig begeistert. Thomas Rautenberg hat sich vor Ort umgesehen und mit Beteiligten gesprochen.

Der Ostwind kommt kalt über die Rummelsburger Bucht. Auf dem Wasser wiegen sich ein Dutzend Hausboote in den Wellen, die meisten mit rauchendem Schornstein. Nur einen Steinwurf von Berlins größten Umsteigebahnhof, dem Ostkreuz, entfernt, macht die Hektik der Großstadt am Ufer der Rummelsburger Bucht eine Pause. Richtig schön ist es hier aber nicht, oder nicht mehr: Ruinen alter Wohnhäuser oder Werkstätten verbergen sich hinter den Büschen, der asphaltierte Uferweg ist durch Bauzäune eingegrenzt. Das war nicht immer so, sagt Claudia Engelmann, eine Anwohnerin: "Wir hatten hier einen großen Kletterpark auf der Fläche, wo sich ein buntes Publikum gemischt hat. Auch durch die Schiffsanleger ist hier ein sehr, sehr buntes Publikum. Aber klar, durch die Bauzäune ist jetzt alles abgesperrt und für die normalen Bürger nicht mehr nutzbar. Dabei brauchen wir diese Freiflächen", erklärt Claudia Engelmann.

"Wir brauchen hier keine Touristenattraktion"

Seit Jahren stehen die Zäune in der Gegend herum. Doch getan hat sich nichts. Mit einer Ausnahme vielleicht: Im Schatten der Großstadt hat sich im Grün der Brache eine Parallelwelt entwickelt. Dutzende Zelte sind hinter den Büschen zu erkennen. Vermutlich handelt es sich um Obdachlose und Wanderarbeiter aus Südosteuropa und deren Angehörige. Eine junge Frau zwängt sich durch das Gitter. In einer blauen Schale holt sie Wasser aus dem See, um Geschirr abzuwaschen. So kann es natürlich nicht bleiben, sagt Florian Hackenberger. Der 35-Jährige ist selbstständiger Software-Entwickler und wohnt nebenan am Ostkreuz. Andrerseits kann er den Plänen der Investoren mit einer Korallen-Welt, einem Hotel und vielen neuen Eigentumswohnung mit Wasserblick nichts abgewinnen. "Die zwei Hauptgründe sind einerseits, dass dieses Gebiet bestimmt keine Touristenattraktion braucht. Und das geplante Aquarium ist ganz klar eine Touristenattraktion", so Hackenberger. Nach seinen Angaben sollen bis zu 500.000 Besucher kommen. Das wären rund 1.300 am Tag. Auch müsste Rot-Rot-Grün in die Pflicht genommen werden. "Die Strategie des Senats ist doch eigentlich, dass man günstigen Wohnraum schaffen und mit Landesflächen anders umgehen will", sagt Florian Hackenberger.

Video rbb/Neele Westphal

Hotel und Wohnungen im Luxus-Segment geplant

Über den Verkauf der landeseigenen Grundstücke an der Rummelsburger Bucht hatte seinerzeit noch der alte, rot-schwarze Senat entschieden. In seiner letzten Sitzung im September 2017 hatte er die Kaufverträge per Eilbeschluss durch gepaukt. Der israelische Milliardär Benjamin Kahn will danach zwischen dem Wasserturm am Ostkreuz und der Rummelsburger Bucht sein Großaquarium "Coral World" bauen. Die Betreiber des Estrel-Hotels in Neukölln wollen in eine neue Luxusherberge am Ostkreuz investieren. Auch rund 500 Wohnungen sind geplant, die meisten luxuriös ausgestattet für den ganz dicken Geldbeutel. Nur 72 Unterkünfte sollen im sozialverträglichen Wohnungsbau entstehen. Die Anwohner wollen dagegen alles eine Nummer kleiner: Mit mehr Grün, mehr preiswertem Wohnraum, sprich einen lebenswerten Kiez mit sozialer Infrastruktur, sagt Claudia Engelmann. "Es müssen Kita und Schulen auf jeden Fall her. Und natürlich geht es auch um Kultur und Naherholung. Es gibt keine Freiflächen mehr, es gibt keine Bar, keine Restaurants, es gibt gar nichts", meint Engelmann.

Zwischen Wasserturm und Bucht soll das Aquarium entstehen. | Bild: rbb/Thomas Rautenberg

Bebauungsplan mittlerweile 25 Jahre alt

Den Protest auf die Straße haben die jungen Leute gebracht, die mit ihren Hausbooten und Clubs das Ufer der Rummelsburger Bucht in Beschlag genommen haben. Auch für sie ist nach den Investorenplänen künftig kein Platz mehr. So zogen sie vor einigen Tagen - gemeinsam mit vielen Anwohnern - vor das Lichtenberger Rathaus, um bei der Bezirksverordnetenversammlung Druck zu machen. Sie wundern sich, dass die Linke in Lichtenberg, die die Mehrheit in der Bezirksverordnetenversammlung hat und den Bürgermeister stellt, "Coral world" und Verdrängung zulassen, meint einer der Gegner der Bebauungspläne. Eine andere Initiatorin meint: "Bunte Korallen ins Meer und bunte BewohnerInnen an die Bucht! Das ist ein Ausdruck von Demokratie." Sie verweisen darauf, dass der Bebauungsplan inzwischen 25 Jahre alt ist. Da könne man vielleicht auch mal darüber nachdenken, dass sich Bedürfnisse geändert haben könnten. "Zuallererst brauchen wir eine Schule. Wir sind immer wieder vertröstet worden und noch immer ist nicht klar, ob und wo sie gebaut wird."

Claudia Engelmann und Florian Hackenberger | Bild: rbb/Thomas Rautenberg

"Dort wird nicht irgendein Fremdkörper wie ein UFO landen"

Die 49-jährige Lichtenberger SPD-Bezirksstadträtin für Stadtentwicklung, Birgit Monteiro, war knapp 23 Jahre alt und noch gar nicht in der Politik, als die Planungen für die Entwicklung der Rummelsburger Bucht auf den Weg gebracht wurden. Solange wird schon diskutiert, gestritten und wieder verworfen. Dass im Grunde nicht über die Entwicklung eines Gebietes, sondern über konkrete Investorenpläne abgestimmt werden muss - glücklich sei sie darüber nicht, räumt Monteiro offen ein. Hochhäuser mit 25 Etagen sollten am Ufer entstehen, auch von einer unterirdischen Autobahn sei die Rede gewesen, zeigt Monteiro die alten Pläne. Aber den Vorwurf, die aktuelle Bauplanung ginge an den Interessen der Anwohner völlig vorbei, lässt sie nicht gelten: "Dort wird nicht irgendein Fremdkörper wie ein UFO landen, sondern dort wird etwas entstehen, was schon zur bereits vorhandenen Bebauung passt und sich damit ins Umfeld einfügt."

Wildes Grün und Zelte finden sich auch auf der Rummelsburger Bucht. | Bild: rbb/Thomas Rautenberg

An Kita und Schulen soll es nicht mangeln

Auch an Kita- und Schulplätzen soll es künftig nicht mehr Kiez mangeln, verspricht Birgit Monteiro. Eine neue Grundschule soll entstehen, die entsprechende Machbarkeitsstudie liegt bereits vor. Die Kita "Seepiraten" an der Rummelsburger Bucht soll ausgebaut und zwei weitere Einrichtungen neu gebaut werden. Der Bezirk hat seine Hausaufgaben gemacht, nun liegt es an den Bezirksverordneten, sagt die SPD-Politikerin: "Was wir auf den Weg bringen können, haben wir auch gemacht", so Monteiro. "Zum Beispiel die Machbarkeitsstudie für die Schule und bei der Kita werden wir das tun. Da sind wir auch in enger Abstimmung mit dem Bezirksverordneten und fragen, was sie brauchen an Verbindlichkeit, damit sie das als ausreichend betrachten."

Auf dieser Brachfläche soll ein neues Hotel entstehen. | Bild: rbb/Thomas Rautenberg

Anwohner wollen nicht klein beigeben

Die Botschaft aus dem Bezirksamt haben auch Claudia Engelmann und Florian Hackenberger gehört. Allein ihnen fehlt der Glauben. Die 38-Jährige ist Vorsitzende des Bezirks-Elternausschusses und kennt die Diskussionen über Schul- und Kitaneubau zur Genüge. "Ich finde, diese ganzen Zusagen, was passieren soll, sind noch sehr, sehr vage. Und es werden definitiv Freiflächen draufgehen", meint Engelmann. "Neben der Schule in der Victoriastadt gibt es den Park nicht mehr, wenn der modulare Ergänzungsbau kommen sollte. Kommt die neue Grundschule hier unten an der Rummelsburger Bucht, in der Hauptstraße 9, dann gibt es definitiv den Bolzplatz dort nicht mehr." Die Fronten im Streit über die Bebauung der letzten Brache am Rummelsburger See sind verhärtet. Die Bezirksverordnetenversammlung hat die Entscheidung vertagt, im Dezember wird nochmal über Für und Wider der Planungen diskutiert. Wie es danach weiter gehen wird, ist völlig offen. Klein beigeben, sagt Florian Hackenberger werden die kritischen Anwohner ganz sicher nicht. "Sollten wir sehen, dass die notwendige Mehrheit dagegen nicht zu Stande kommt, dann gibt es ja auch noch die Möglichkeit, direkt eine Entscheidung zu treffen. Es gibt ja auch noch den Bürgerentscheid."