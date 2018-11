Mutmaßliche IS-Terroristen in Berlin vor Gericht

Vor dem Berliner Kammergericht hat der Prozess gegen einen 43-jährigen Iraker und seinen 19-jähriger Sohn begonnen, die mutmaßlich der Terrororganisation "Islamischer Staat" (IS) angehört haben.



Der 43-jährige Angeklagte teilte am ersten Prozesstag über seinen Anwalt mit, für ihn sei der IS, wie für die Bundesanwaltschaft, eine Terrororganisation.