Großeinsatz am frühen Donnerstagmorgen: Rund 560 Beamte der Berliner Polizei durchsuchen mehrere Häuser in den Stadtteilen Friedrichshain, Neukölln und Kreuzberg. Hintergrund sind Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung.

Ein Großaufgebot der Berliner Polizei hat am Donnerstagmorgen das linksautonome Zentrum in der Rigaer Straße und drei weitere Orte in Berlin durchsucht. 560 Beamte starteten die Einsätze in den Bezirken Friedrichshain-Kreuzberg und Neukölln um 6.00 Uhr, wie ein Polizeisprecher sagte. Auch ein Polizeihubschrauber kreiste in der Luft.

Gesucht wurde demnach nach sieben Tatverdächtigen im Zusammenhang mit einem Überfall auf einen Berliner Spätkauf im Mai 2018.