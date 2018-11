Kerl Berlin Dienstag, 06.11.2018 | 19:44 Uhr

Und wer soll von so einer "europaweite Ausschreibung" profitieren? Der Senat möge doch bitte mal offenlegen, wieviel die bisherigen Ausschreibungen der Berliner S-Bahn an Rechtsanwaltskosten, Gerichtskosten und man-hours der Verwaltung bisher gekostet haben und wieviel Geld dadurch angeblich gespart wurde und an wem gespart wurde (in der Regel an notwendigen Reparaturen und Mitarbeiter-Gehälter).



Ergebnis? Gar nichts wurde gespart. Aber ein paar Rechtsanwaltsfuzzis sind noch steinreicher geworden.



Dann soll jetzt auch noch Betrieb und Fahrzeugbeschaffung sinnloseweise getrennt werden, es ist doch zum Heulen mit diesen Marktfanatikern und Exceltabellen-Fetischisten.



Als nächstes wird jede S-Bahn-Linie einzeln ausgeschrieben, ach was, jeder Zug, nein! Jeder Wagen wird einzeln ausgeschrieben! Ach was, jedes Einzelteil vom Rad bis zum Schaffner! Ach ne, der wurde ja schon vor Jahrzehnten entlassen.



Dass jetzt endlich der Landeseigene S-Bahn-Fuhrpark kommt find ick dufte!