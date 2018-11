Dröge: Zehn Fälle von sexuellem Missbrauch in Landeskirche

Die Synode der Evangelischen Kirche will Fälle von sexuellem Missbrauch in den eigenen Reihen aufklären - und den Opfern helfen. In Berlin-Brandenburg seien bisher zehn Fälle konkret bekannt, sagt Bischof Dröge. Er geht aber davon aus, dass es deutlich mehr sind.