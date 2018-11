Die Sperren sollen einen in Deutschland bislang "einzigartigen Zufahrtsschutz" bieten und Anschlägen wie dem vom 19. Dezember 2016 standhalten. In einem Pilotprojekt wurden von einer Projektgruppe die unterschiedlichen und aufeinander abgestimmten Typen von Sperren ausgewählt. Der Breitscheidplatz ist wegen des Terroranschlags der erste Ort, an dem die neuen Sperrmaßnahmen getestet werden.

Zwei Jahre nach dem Terroranschlag auf den Berliner Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz soll dort ein umfangreiches neues Sicherheitskonzept mit massiven Sperren getestet werden. Ab nächster Woche werden "Schwerlast-Metallpoller, Stahlgitterkörbe mit sandgefüllten Bigbags und Stahlsockel mit Beton" an den Zufahrten zum Breitscheidplatz aufgestellt. Das teilte Berlins Innensenator Andreas Geisel (SPD) am Mittwoch mit.

Der Innensenator erteilte allzu großen Erwartungen an die Sicherheit allerdings eine Absage. "Es gibt nicht den einen goldenen Weg zum Schutz von öffentlichen Plätzen", teilte Geisel mit. "Wir müssen kontinuierlich lernen und Erfahrungen sammeln. Dafür ist es wichtig, verschiedene Sperrmaßnahmen zu testen." Für jeden Ort müssten die jeweiligen Besonderheiten und Schutzmöglichkeiten herausgearbeitet werden.

Der Weihnachtsmarkt rund um die Gedächtniskirche beginnt am 26. November und endet am 6. Januar. Wegen der Sicherheitsvorkehrungen müssen sich Autofahrer auf Einschränkungen einstellen: Die Budapester Straße in Richtung Schöneberg, die Tauentzienstraße und das erste Stück des Ku'damms in Richtung Charlottenburg werden für den Autoverkehr gesperrt. Busse, Fahrräder und der Lieferverkehr dürfen fahren.

Während des Auf- und Abbaus ab dem 19. November und ab dem 7. Januar sind die Behinderungen noch größer - jedoch nicht tagsüber: In der Nacht werden teilweise sämtliche Straßen, die am Breitscheidplatz verlaufen, gesperrt. In der Projektgruppe arbeiteten Vertreter zahlreicher Institutionen mit: der Senatsverwaltungen für Inneres, Stadtentwicklung und Verkehr sowie der Polizei und der Feuerwehr. Auch die Bezirke Mitte und Charlottenburg-Wilmersdorf waren vertreten.