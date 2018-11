Der alte Fernseher radelt in sein neues Leben

Pilotprojekt in Berlin-Neukölln

In Neukölln wird derzeit alles eingesammelt, "was gut erhalten ist und nicht mehr gebraucht wird". Der Berliner Senat will die Menschen mit der "Re-Use"-Initiative zum Wiederverwenden bewegen. Für den Transport setzt er auf Lastenräder. Von John Hennig