Die Wenden und Sorben in Brandenburg und Sachsen haben ihr erstes Parlament gewählt. Zur Auswahl für den "Serbski Sejm" standen 34 Kandidaten, von denen je zwölf die slawische Minderheit in der Niederlausitz in Südbrandenburg und in der Oberlausitz in Ostsachsen vertreten sollen.



Für die Abstimmung hatten sich insgesamt 1.282 Wähler registrieren lassen, 4.475 Stimmen wurden abgegeben, wie die "Initiative für den Serbski Sejm" am Wochenende mitteilte. Jeder Wähler konnte für verschiedene Kandidaten votieren. Schätzungen zufolge leben noch rund 60.000 Sorben und Wenden in den traditionellen Siedlungsgebieten der Minderheit in Brandenburg und Sachsen.