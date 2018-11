"Die Menschen wollen, dass wir sie mit allen rechtsstaatlichen Mitteln schützen", sagte Innensenator und SPD-Vize Andreas Geisel. "Und wenn wir die Möglichkeit haben, an diesen begrenzten Orten, an denen es besonders viel Kriminalität gibt, mehr zu tun, um die Menschen zu schützen, dann müssen wir das um unserer politischen Glaubwürdigkeit willen auch tun."Es gehe nicht um flächendeckende Videoüberwachung, die lehne die SPD ab, sagte Geisel. Er werde dazu in Kürze einen Gesetzentwurf vorlegen.

Die Berliner SPD fordert mehr Videoüberwachung von Orten mit viel Kriminalität. Die Delegierten eines Landesparteitages beschlossen am Samstag fast einstimmig einen Antrag des Landesvorstandes, in dem die "Einführung der Videoüberwachung an ausgewählten kriminalitätsbelasten Orten" verlangt wird.

Mit ihrem Beschluss gehen die Sozialdemokraten auf Konfrontationskurs mit ihren Koalitionspartnern Linke und Grüne. Die Koalitionspartner hatten bereits im Vorfeld Kritik an Geisels Plänen geäußert. Linke-Fraktionschef Udo Wolf sprach von einem "No-Go": "Zu diesem Thema wird es keine Einigung geben, wenn der Innensenator in irgendeiner Form vorschlägt, die Videoüberwachung im öffentlichen Raum auszubauen oder auszuweiten", sagte Wolf im Juni.

Die SPD legte sich auf ihrem Parteitag außerdem auf den 8. März als zusätzlichen Feiertag in der Hauptstadt fest: Eine große Mehrheit stimmte für den Internationalen Frauentag. Mehrere Redner betonten, der Tag sei deshalb als Feiertag geeignet, weil er für den Kampf um Gleichstellung stehe, der noch nicht beendet sei. Am Donnerstag hatte die Linke für den Frauentag als arbeitsfreien Tag plädiert , die Grünen sehen noch Beratungsbedarf.

In seiner Rede forderte der SPD-Landesvorsitzende und Berliner Regierungschef Michael Müller, die Sozialdemokraten müssten sich zu vielen weiteren Themen klarer positionieren, um Vertrauen bei den Menschen zurückzugewinnen. Die SPD habe mit Mieten und Wohnen, Bildung, Arbeitsmarkt oder Gesundheit und Pflege die richtigen Themen und müsse keine neuen erfinden, so Müller am Samstag. Das Problem sei aber, dass sie sich auf vielen Feldern nicht konkret genug festlege.

So forderte Müller etwa eine klare Abkehr von der Braunkohle als Energieträger. "Es geht so nicht mehr weiter, dass wir seit den 70er, 80er Jahren eigentlich wissen, was zu tun ist, wir aber immer noch in Wahlkämpfen dafür streiten, dass wir Arbeitsplätze in der Braunkohle erhalten wollen", sagte er.



Auch beim Thema Diesel habe die SPD nach mehr als einjähriger Debatte keine klare Position, bemängelte Müller. "Sie kann aus meiner Sicht nur heißen: Diejenigen, die betrogen haben, müssen bezahlen", sagte er mit Blick auf die Autokonzerne, deren Dieselwagen überhöhte Abgaswerte aufweisen.



Als weiteres Beispiel nannte Müller die Vermögensteuer. Im Juni 2017 habe die SPD eine Kommission eingesetzt, die konkrete Vorschläge zur Umsetzung machen soll. Doch sie habe bisher nicht einmal getagt. "Das geht nicht, das ist inakzeptabel."