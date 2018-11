rbb-exklusiv | Frust an der Basis

Im Februar vermeldete die Berliner SPD noch einen Boom: Mehr als 21.600 neue Mitglieder zählte der Landesverband. Seitdem befindet sich die Partei im Sinkflug - mehr als 1.200 Mitglieder haben ihr Parteibuch abgegeben. An der Basis herrscht Frust.

Der SPD-Landesverband verzeichnet einen Mitgliederschwund in ihren Reihen. Seit Jahresbeginn sind mehr als 1.200 Mitglieder aus der Partei ausgetreten. Dabei verzeichneten die Sozialdemokraten vor ein paar Monaten noch einen Boom: Im Februar 2018 zählte der Landesverband mehr als 21.600 Mitglieder und damit so viele wie seit 20 Jahren nicht mehr.

An der Basis herrschen Frust und Enttäuschung. Die SPD habe ihre Glaubwürdigkeit verloren, sagte Mitglied Johannes Geißler dem rbb. Schuld daran sei auch das Spitzenpersonal. "Wenn die Leute, die jetzt in der ersten Reihe stehen, Sachen umsetzen würden, die man vertreten könnte, wäre das kein Problem. Aber sie tun es halt nicht", so Geißler. Für die Motivation sei das verheerend, meint der 25-Jährige. Er überlegt, sein Parteibuch abzugeben.