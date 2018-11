Am 80. Jahrestag der Reichspogromnacht will ein linkes Bündnis in Potsdam mit Plakaten an Täter- und Opferorte erinnern. Doch die Stadtwerke Potsdam untersagten es dem Bündnis, die Plakate an ihre Laternenmasten zu hängen – mit fragwürdiger Begründung. Von Robin Avram

Die Stadtwerke-Tochter Stadtbeleuchtung Potsdam hatte dem Bündnis zuvor untersagt, Erinnerungsplakate zur Reichpogromnacht an den Stadtwerke-eigenen Straßenlaternen aufzuhängen. In dem Ablehnungsbescheid, der rbb|24 vorliegt, heißt es: "das Anbringen zusätzlicher Komponenten, die nicht dem Zweck der Straßenbeleuchtung […] dienen, ist nicht gestattet. Wir beabsichtigen daher nicht, Plakate anzubringen und werden es auch anderen nicht gestatten."

Ein Bündnis von vier antifaschistischen Potsdamer Gruppen macht den Stadtwerken Potsdam schwere Vorwürfe. "Es scheint in diesem stadteigenen Unternehmen weder Anstand noch auch nur ein Fünkchen historischen Sachverstand zu geben", schimpft Melyssa Diedrich von der Emanzipatorischen Antifa Potsdam (EAP) in einer Pressemitteilung.

Das stimmt so pauschal nicht. Viele Potsdamer Laternen waren noch vor wenigen Wochen anlässlich der Oberbürgermeister-Wahl zugepflastert mit Wahlplakaten. Es gibt also offensichtlich Ausnahmen vom Plakate-Verbot an Laternen. "Wir prüfen den Sachverhalt nun noch einmal und werden uns äußern, sobald die Fakten klar sind" sagte Stadtwerke-Sprecher Göran Böhm auf rbb-Anfrage zu der Ablehnung.

Am kommenden Samstag jährt sich die Reichspogramnacht zum 80. Mal. Die offizielle Gedenkveranstaltung der Stadt Potsdam findet am Baufeld der neuen Synagoge in der Schlossstraße statt. Oberbürgermeister Jann Jaobks (SPD) und Wissenschaftsministerin Martina Münch (SPD) werden Grußworte sprechen, Rabbiner Nachum Pressman und Stadtkirchenpfarrer Simon Kuntze führen durch die Veranstaltung.



Doch auch ein Bündnis von vier im studentischen Milieu verwurzelten Antifa-Gruppen will an die Verwüstung jüdischer Geschäfte erinnern - und fünf "Täter-Orte" und sechs "Opfer-Orte" mitten in Potsdam sichtbar machen. "Wir wollten den Menschen außerhalb von Büchern näher bringen, dass die Orte der Täter mitten in der Stadt waren", begründet EAP-Sprecher Sören Wegheimer auf Anfrage von rbb|24 die Aktion.