Der Ex-Leiter der Stasiopfer-Gedenkstätte in Hohenschönhausen hat einen ersten Erfolg vor Gericht erzielt. Richter hoben seine Beurlaubung bis zum Frühjahr 2019 auf. Knabe wird vorgeworfen, nicht genug gegen sexuelle Belästigung in der Gedenkstätte getan zu haben.

Knabe war am 25. September im Zuge von Vorwürfen gegen den Vize-Gedenkstättendirektor Helmuth Frauendorfer vom Stiftungsrat der Gedenkstätte einstimmig von seinen Aufgaben entbunden worden. Er wurde bis zum Tag seiner endgültigen Entlassung am 31. März 2019 freigestellt. Diese Freistellung hat das Gericht nun aber aufgehoben.

Der freigestellte Leiter der Stasiopfer-Gedenkstätte Berlin-Hohenschönhausen, Hubertus Knabe, darf per einstweiliger Verfügung vorerst auf seinen Posten zurückkehren. Das hat das Landgericht Berlin am Freitag in einem Eilverfahren entschieden, wie eine Gerichtssprecherin auf Nachfrage von rbb|24 bestätigte. Zuvor hatte der "Tagesspiegel" darüber berichtet.

Lederer will laut "Tagesspiegel" noch am Wochenende in Absprache mit Bundeskulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU) alle rechtlichen Möglichkeiten prüfen lassen, um die aktuelle Eilentscheidung des Gerichts anzufechten. Auf Nachfrage von rbb|24 lehnte ein Sprecher der Kulturverwaltung eine Stellungnahme am Samstag ab. Er bestätigte nur, dass die einstweilige Verfügung beim Senat eingegangen ist.



Der langjährige Gedenkstättenleiter hat die Vorwürfe immer zurückgewiesen und erklärt, er selbst habe seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter "immer fair und respektvoll behandelt". Einen Nachfolger für Knabe soll eine Kommission unter Grütters' Leitung finden. Der Stiftungsrat hatte nach der Freistellung Knabes die frühere Chefin der Stasi-Unterlagenbehörde, Marianne Birthler, als Vertrauensperson eingesetzt. Die Stasiopfer-Gedenkstätte wird vom Bund und dem Land Berlin gemeinsam finanziert.