Der Brandenburger AfD-Abgeordnete Steffen Königer verlässt seine Partei. Als Grund nannte der gemäßigte Politiker Gewissensgründe: Die Bürgerlichen hätten den Kampf gegen die Destruktiven in der Partei verloren, erklärte Königer am Donnerstag.

Steffen Königer, Mitglied der AfD-Landtagsfraktion und Sprecher der Alternativen Mitte, verlässt die AfD. Der Brandenburger Landtagsabgeordnete begründete seine Entscheidung mit der Ohnmacht der Gemäßigten gegenüber radikalen Kräften in der AfD. "Die Bürgerlichen in der AfD haben den Kampf gegen die Destruktiven in der Partei in vielen Landesverbänden endgültig verloren", erklärte er am Donnerstag.

In der AfD nehme die "Begeisterung über bewusste Grenzübertritte von wenigen Protagonisten nicht ab". Eine möglicherweise drohende Beobachtung durch den Verfassungsschutz werde dabei von vielen Funktionsträgern fahrlässig in Kauf genommen.