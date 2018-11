Fast 140.000 Menschen sind im vergangenen Jahr in Deutschland von ihren Partnern oder Ex-Partnern misshandelt, gestalkt oder bedroht worden. Dabei wurden 147 Frauen getötet – 141 durch Mord oder Totschlag, sechs weitere bei Körperverletzung mit Todesfolge. Das geht aus der am Dienstag in Berlin vorgestellten Auswertung des Bundeskriminalamts zur Partnerschaftsgewalt 2017 hervor [bka.de] . 82 Prozent der Opfer waren demnach Frauen. Fast die Hälfte der Opfer lebte in einem Haushalt mit dem Tatverdächtigen. Am häufigsten wurden sie Opfer einer vorsätzlichen einfachen Körperverletzung (61 Prozent), gefolgt von Bedrohung, Stalking und Nötigung (23,3 Prozent). Oftmals war auch Alkohol im Spiel.

In Berlin fehlt es an Betten, an Personal und auch an Unterstützung bei nächtlichen Notfällen. Die erste Anlaufstelle, die Berliner Initiative gegen Gewalt an Frauen (BIG), ist zwischen 23 und 9 Uhr nicht mehr besetzt. Hilfesuchende müssen dann direkt einzelne Frauenhäuser oder die bundesweite Hotline anrufen oder sich an die Polizei wenden. Sie ist verpflichtet, die Betroffenen zu schützen und hat die rechtlichen Möglichkeiten, eine gewalttätige Person aus der gemeinsamen Wohnung zu weisen und ein Betretungsverbot zu verfügen. Doch viele Frauen haben Angst vor diesem Schritt und wünschen sich zunächst ein vertrauliches Gespräch mit einer Beraterin.

Die Istanbul-Konvention, ein völkerrechtlicher Vertrag, hat im vergangenen Jahr auch für Deutschland eine Rechtsnorm gegen Gewalt an Frauen und häusliche Gewalt festgelegt: Pro 100.000 Einwohner wird ein Familienplatz im Frauenhaus empfohlen. Doch diese Quote wird bei Weitem nicht erreicht, denn auch für Kinder muss vorgesorgt werden.

In Berlin fliehen jedes Jahr weit mehr als 1.000 Frauen und noch mehr Kinder vor häuslicher Gewalt in eine Notunterkunft. Sechs Frauenhäuser und acht Zufluchtswohnungen gibt es in Berlin [berlin.de] . In Brandenburg existieren 17 Frauenhäuser und acht Frauenschutzwohnungen [frauenhaeuser-brandenburg.de] . Doch nicht selten sind alle Plätze belegt und Hilfesuchende kommen nicht mehr unter.

Die SPD-Politikerin kündigte den Ausbau von Hilfseinrichtungen für Frauen an. So solle die Zahl der Frauenhäuser mit Hilfe von Bundesmitteln erhöht werden. Derzeit könnten die bundesweit bestehenden 350 Frauenhäuser und die 600 Fachberatungsstellen jährlich rund 300.000 Frauen mit ihren Kindern versorgen. Der Bedarf sei aber deutlich größer, so die Ministerin. Ein Förderprogramm zum Ausbau der Strukturen in dem Bereich werde 2019 starten, sagte Giffey zuvor im ZDF-Morgenmagazin. "Dazu haben wir ein Aktionsprogramm gegen Gewalt an Frauen gestartet und einen Runden Tisch von Bund, Ländern und Kommunen eingerichtet, der abgestimmte Gegenmaßnahmen erarbeiten wird." Der Bund wolle im Jahr 2020 für die Umsetzung des Aktionsprogramms 35 Millionen Euro aufwenden.

"Häufiger als jeden dritten Tag wird in Deutschland eine Frau von ihrem Partner oder Ex-Partner getötet", sagte Bundesfamilienministerin Franziska Giffey (SPD) bei der Vorstellung der Statistik am Dienstag. "Diese Zahlen sind schockierend, denn sie zeigen: Für viele Frauen ist das eigene Zuhause ein gefährlicher Ort – ein Ort, an dem Angst herrscht." Es gebe auch männliche Opfer, doch Frauen seien mit mehr als 82 Prozent in einem viel größeren Maße betroffen. 32 Männer seien 2017 Opfer von "vollendetem" Mord und Totschlag geworden.

Obwohl jede dritte Frau statistisch mindestens einmal in ihrem Leben Gewalt erfährt, suchen ihren Angaben nach nur 20 Prozent der Betroffenen Unterstützung. Die Opfer schämten sich oft und gingen nicht zur Polizei, so Giffey. Mit einer neuen Öffentlichkeitskampagne zum Hilfetelefon "Gewalt gegen Frauen" unter dem Motto "Aber jetzt rede ich" will Giffey noch mehr Betroffene ermutigen, sich Hilfe zu holen. In fünf Jahren seit seiner Gründung seien mehr als 140.000 Menschen per Telefon, Chat oder E-Mail beraten worden – die Zahl der Anfragen steige, sagte Hilfetelefonleiterin Petra Söchting. Giffey fügte hinzu, es gehe "um Straftaten, die geahndet werden und für die die Täter zur Verantwortung gezogen werden müssen". Genauso wichtig sei es, den Frauen Hilfe und Unterstützung zukommen zu lassen. Außerdem sprach sich Giffey dafür aus, langfristig einen Rechtsanspruch auf Schutz gegen Gewalt zu schaffen. Sie räumte zugleich ein, dass da noch "dicke Bretter zu bohren" seien.

Der Bundesvorsitzende der Arbeiterwohlfahrt (AWO), Wolfgang Stadler, zeigte sich angesichts der Zahlen entsetzt und forderte eine bessere Unterstützung der Hilfen. "Überkommene Vorstellungen von Männlichkeit und die Verknüpfung von Männlichkeit und Gewalt gehören endlich auf den Müllhaufen der Geschichte", so Stadler. Es sei ein Skandal, dass Frauenhäuser in Deutschland noch immer keine stabile und auskömmliche Finanzierung erhielten - über 40 Jahre nach der Gründung des ersten Frauenhauses. Er forderte "einen Rechtsanspruch auf Schutz und Hilfe vor Gewalt - und zwar schnell".

Am 25. November ist Internationaler Tag gegen Gewalt an Frauen. Auf das weltweite Problem macht am Sonntag der jährliche Aktionstag aufmerksam. Er prangert Gewalt in der Familie, in Kriegen und auf der Flucht an.

Das erste Frauenhaus für geschlagene Frauen eröffnete 1976 in Berlin. Seit mehr als 20 Jahren gibt es auch in Brandenburg Frauenhäuser. Deutschlandweit existieren nur wenige Zufluchtsorte für Männer: Das Projekt "Männerhaus Berlin" bietet etwa eine Zufluchtswohnung in Lichtenberg an, in Brandenburg bekommen Männer Hilfe im Gewaltschutzhaus Ketzin (Havelland).